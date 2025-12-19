La UBA entregará el Doctorado Honoris Causa al indio Solari

En el marco de la última sesión del Consejo Superior, la Universidad de Buenos Aires resolvió otorgar su máximo reconocimiento honorífico al artista argentino Carlos Alberto Solari, conocido popularmente como el "Indio Solari", por su destacada trayectoria y su aporte fundamental a la cultura popular. La casa de altos estudios destacó que, “con una trayectoria artística de más de cinco décadas, la extensa obra musical lo ha convertido en una figura central del rock argentino y latinoamericano, así como en una personalidad destacada del arte y la cultura popular de nuestro país".

El cantante, compositor y letrista, fundador y voz emblemática del grupo Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y referente creativo de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, es considerados por el mismo Consejo Superior de la UBA como uel principal referente de estos proyectos artísticos. Además en el comunicado s resaltó que las obras de Solari constituyeron en hitos de la música popular y en experiencias comunitarias singulares en torno a sus presentaciones en vivo.

La resolución también hace mención a la relevancia de su discografía, tanto con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota -con álbumes como “Gulp!” (1985); “Oktubre” (1986); “Un baión para el ojo idiota” (1988); “¡Bang! ¡Bang!... estás liquidado” (1989); “La mosca y la sopa” (1991); “Lobo suelto, cordero atado” (1993); “Luzbelito” (1996), entre otros. Que, posteriormente, ha desarrollado una prolífica carrera junto al conjunto Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, con una serie de álbumes de estudio que incluye, entre otros: “El tesoro de los inocentes (bingo fuel)” (2004); “Porco Rex” (2007); “El perfume de la tempestad” (2010); “Pajaritos, bravos muchachitos” (2013), y “El ruiseñor, el amor y la muerte” (2018), así como diversos registros en vivo y producciones recientes en formato audiovisual y digital.

Finalmente, la UBA destacó que sus letras son de notable densidad poética y simbólica, y han sido objeto de análisis desde múltiples perspectivas académicas. En el escrito se señaló que la obra ha contribuido a la construcción de un lenguaje propio, crítico de la realidad social, el poder y las desigualdades, con una relación singular y profunda con su público.

"En virtud de la originalidad de su obra, de su aporte a la cultura y al pensamiento crítico, y de su incidencia en la producción de sentidos colectivos que forman parte del patrimonio simbólico del país, la Universidad de Buenos Aires resolvió concederle esta distinción. Carlos Alberto Solari es una de las figuras más influyentes de la música popular argentina. Su trayectoria artística y cultural lo ha consolidado como un referente ineludible del rock nacional y de la cultura contemporánea", subrayó el comunicado.