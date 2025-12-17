El Gordo Dan festeja la muerte de un delincuente adolescente: "Murió en el Hospital Néstor Kirchner"

“Murió de un tiro en el Hospital Néstor Kirchner”, fue el sintético posteo que el Gordo Dan subió a su reconocida cuenta de X. El tuitero libertario y streamer de Carajo compartió una nota policial del portal de Clarín intitulado “Un adolescente intentó asaltar a un policía y murió de un disparo”. En el artículo digital se informó sobre el fallecimiento de Isaías Portilla, alias “Chirola”, de 16 años, que fue abatido al intentar cometer un robo a mano armada.

El hecho cometido en la localidad de Gregorio de Laferrere, y señalado por el activista libertario, ocurrió cuando el menor de edad y un cómplice intentaron robarle a un policía bonaerense que trabajaba como chofer de una app de viajes. El joven recibió un disparo en el abdomen y murió en el Hospital Néstor Kirchner, mientras que el otro delincuente permanece prófugo. El lugar dónde falleció Portilla fue un dato que Daniel Parisini no lo dejo pasar por alto y que lo replicó en su tuit, en una especie de “mensaje irónico” celebrado por sus seguidores.

El fiscal del caso consideró que el agente policial actuó en legítima defensa. Portilla había salido hacía un mes de un instituto de menores por un robo agravado. Posterior al hecho y a su muerte, la familia del presunto criminal denunció que en el centro de salud no lo asistieron y que “lo dejaron morir”."Le arrebataron la segunda oportunidad que merecía. Se fueron todos los sueños por cumplir", escribió una tía del adolescente en una historia de Instagram. Otra familiar posteó: "Ya nos vamos a enterar quién tiene el celu de mi hermano, manga de larvas, y también quién lo dejó tirado. A sus dos supuestos amigos".

Según la crónica policial, la víctima del asalto, de 25 años, se encontraba de licencia por vacaciones y había salido a trabajar en su Chevrolet Cruze, modelo 2013, cuando aceptó un viaje. Al llegar al lugar, se subieron dos pasajeros que, sin embargo, enseguida le apuntaron con un arma de fuego. El policía sacó su pistola marca Taurus G3 y tiró una vez. El balazo impactó en el abdomen de Isaías Portilla, mientras que el otro escapó corriendo.

Según fuentes judiciales, Portilla había sido detenido el 1 de octubre pasado por el delito de "robo agravado en poblado y en banda". Hace un mes había recuperado la libertad de un centro de menores de San Martín. El caso es investigado por el fiscal Claudio Fornaro, de la Unidad Temática de Homicidios de La Matanza, quien consideró que el agente actuó "en legítima defensa".