Escritores y lectores se reúnen junto al mar

La lectura es amiga del verano. No solo porque para concentrarse en un libro hace falta esa calidad de tiempo libre que solo brindan las vacaciones, sino también porque en los períodos de descanso nos permitimos olvidar el celular y mantener la cabeza alejada de las preocupaciones.

La escasa conectividad de muchos lugares turísticos suele actuar, además, como una máquina del tiempo que nos lleva a esas épocas en las que leer era el único entretenimiento posible.

Pero las vacaciones no solo nos alientan a regresar a los libros; en ciertos destinos locales, también nos dan la posibilidad de conocer a sus autores. Las más importantes editoriales del país y algunos centros culturales invitan a los más importantes escritores a vincularse con su público a través de charlas, talleres o conferencias. Y en este caso también, la tranquilidad de las vacaciones juega a nuestro favor regalándonos la necesaria dosis de tiempo libre para concentrarnos en una conversación amena e interesante.

Aquí detallamos los principales ciclos de charlas del verano y los autores y actividades que podemos disfrutar en la playa.

Alrededor de los libros

La editorial Planeta fue pionera en reunir a los autores con sus lectores en Mar del Plata, en un ciclo que se llamó “Verano Planeta”. En 2026, ese ciclo devino un festival que propone dos jornadas completas en enero y otras dos en febrero con actividades literarias. MARPlaneta (así se llama el evento) combina charlas y firmas de libros con perfomances y experiencias musicales. El lugar de reunión es el Centro de Creación Chauvin (San Luis 2849, Mar del Plata), un sitio que ofrece normalmente espectáculos de teatro, cine y música además de cocina de autor en su restaurante.

La lista de autores que desfilarán por sus salas es extensa y la integran algunos de los escritores más exitosos de la Argentina: Adrián Lakerman, Juan José Becerra, Darío Sztajnszrajber, Daniel Mecca, Guillermo Martínez, Alexandra Kohan, Martín Kohan, Hugo Alconada Mon, Jorge Fernández Díaz, Diego Sztulwark, Fabián Casas, Nicolás Artusi, Florencia Canale, Florencia Sichel, Flor Dapiaggi, Agustina Buera, Adriana Riva, Osvaldo Gross, Daniel López Rosetti, Cynthia Wila y Gabriel Rolón.

La actividadad comienza a las 18, hora en la que hay que acreditarse. Gabriel Rolón, Jorge Fernández Díaz, Martín Kohan, Gabriel López Rossetti y Osvaldo Gross serán algunos de los autores presentes el 2 y 3 de febrero, fecha de la próxima edición. El perfil de Editorial Planeta en Instagram brinda más precisiones de días y horarios.

Un ciclo más reciente, que este año tendrá su segunda edición, es el de Penguin Random House. También en Mar del Plata, bajo el nombre Festival Penguin Libros, sus charlas semanales al atardecer tendrán lugar en Villa Victoria, el centro cultural que funciona en la antigua casa de Victoria Ocampo (situada en la calle Matheu 1851). La bellísima residencia que alojó durante los veranos a la fundadora de la revista Sur en la costa, es además uno de los paseos obligados de la ciudad.

Allí, el lunes 12 de enero, Ludovica Squirru charlará sobre su horóscopo anual. El miércoles 14, el escritor Daniel Balmaceda presentará su último título, una novela llamada “El crimen de Año Nuevo”, su primer texto de ficción después de muchos libros de historia. El 21 de enero es el turno de Viviana Rivero, autora de “Secretos de sangre” y el 28, el de Charlie López con su nuevo volumen, “Todo tiene su historia”. El 4 de febrero charlará sobre sus novelas Gabriela Exilart, en especial de “El secreto de Azucena”, basada en un episodio poco conocido de la historia argentina, la masacre de Tata Dios, el 1 de enero de 1872.

La entrada es libre y gratuita y conviene llevar reposera o lona para sentarse porque las que provee el lugar son limitadas. El horario de las charlas es a las 19. Al finalizar, quien quiera comprar los libros podrá hacerlo allí mismo en un stand. También en este caso, en el instagram de Penguin se pueden consultar más datos sobre el ciclo.

El otro mar

Dentro del Partido de Pinamar, el Viejo Hotel Ostende, en la ciudad del mismo nombre (la dirección es Biarritz esquina Cairo), organiza cada año junto a la Fundación Medifé el ciclo “Coincidir”, una variada propuesta cultural que incluye muestras, cine, talleres, música y, por supuesto, literatura.

Como en el caso de Villa Ocampo, el lugar invita a la lectura porque se trata de un edificio con una larga historia, abierto al público en 1913, que se construyó en las tierras de una estancia de la familia Guerrero. Por allí pasaron visitantes tan ilustres como Antoine de Saint Exupéry y el matrimonio de Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo, entre otros. Ellos se inspiraron en su estadía para escribir juntos “Los que aman, odian”.

Durante el verano, en el hotel se instala la librería porteña “Te llamaré Viernes”, que exhibe en sus mesas muchos de los títulos que protagonizan las charlas. Además, organiza un Club de Lectura de mucha convocatoria.

Entre los autores que pasarán por los salones y terrazas del hotel este verano están Eduardo Sacheri, Tomás Balmaceda, Betina González, Mariana Carbajal, Ingrid Beck, Gabriela Borrelli y Virginia Cosín. También, el jueves 22 de enero, Lorena Vega sube a escena con “Yo, Encarnación Ezcurra”. Cine con música en vivo, talleres que combinan la fotografía, el dibujo y la escritura y visitas guiadas completan las experiencias que propone el ciclo. La entrada es gratuita pero hay que reservar lugar ¡porque se llena!