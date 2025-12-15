Libros: Recomendados para llevarse de vacaciones

“El jardín de rosas” de Maeve Brennan. Eterna Cadencia, 384 pgs., $ 35.900

Continua constante y feliz el redescubrimiento de autoras norteamericanas o inglesas que con una obra breve o sin haber alcanzado un gran éxito, fueron ignoradas en tiempos posteriores a su vida. El frenesí editorial de esta época, por suerte, propició el rescate de escritoras magníficas, injustamente olvidadas. Ahora es el turno de leer a la irlandesa Maeve Brennan en “El jardín de rosas”, un volumen de cuentos editado por Eterna Cadencia, con prólogo y traducción de Jorge Fondebrider.

Brennan fue conocida en Estados Unidos, su país de adopción, por sus divertidas columnas de sociedad de The New Yorker. Pero también escribió colecciones de cuentos y hasta una novela (“De visita”, publicada en español por Lumen). Autoras notables como Mavis Gallant, Alice Munro y Edna O'Brien la admiraron. Pero la escritora no tuvo un final feliz. Murió a causa de su alcoholismo, solo asistida por sus antiguos colegas.

La mayoría de sus historias transcurren entre Irlanda y Estados Unidos. En “El jardín de rosas”, la ubicación recurrente es Herbert's Retreat, un poblado junto al río muy cerca de Nueva York, con muchas características de un barrio cerrado actual. Constante vida social, competencia descarnada por temas tan triviales como la vista de una casa o el diseño de un living y un marcado protagonismo de las mucamas. Historias ligeras que esconden pasiones: la envidia, el desprecio y la lucha de clases. Muy recomendable.

“El jardinero y la muerte” de Gueorgui Gospodínov. Impedimenta, 224 pgs., $ 56.500.

Casi desconocido en Argentina, Gospodínov es muy famoso en su país, Bulgaria, y en Europa donde ganó, entre otros premios, el Booker Internacional y el Strega. Comenzó su carrera como poeta y luego escribió novelas, teatro, cuentos y ensayos. El sello Impedimenta, principal divulgador en castellano de los autores de Europa del Este, planea seguir traduciendo sus obras en el futuro.

“El jardinero y la muerte” es un libro autobiográfico que detalla el fin de la vida de su padre, desde el comienzo de su enfermedad hasta el momento definitivo de la ausencia. Un trabajador, habitante de un pequeño pueblo cercano a la capital del país, Sofía, convertido en la vejez en jardinero apasionado. “Mi padre era jardinero. Ahora es jardín”, dice la primera frase de este texto fragmentario, que salta del presente al pasado, de la enfermedad a las anécdotas de la infancia, del vacío de la ausencia a la reflexión filosófica sobre la muerte.

El lenguaje es sencillo. Cualquier que haya pasado por esta situación puede reconocerse en la angustia y la impotencia del autor. Un buen primer paso para descubrir a un gran escritor.

“Vivir en un barrio cerrado” de Ricardo Greene. Siglo XXI, 288 pgs., $ 25.990.

“Habitar es un acto político” es la primera frase del libro “Vivir en un barrio cerrado” del sociólogo y magister en Desarrollo Urbano, Ricardo Greene. ¿Quiénes quedan dentro de las fronteras del “country” y quiénes afuera? Esa es la gran pregunta que ordena la definición de esta tierra ideal donde “lo cotidiano está diseñado para evitar la fricción, el estrés y la exposición a lo inesperado”, según explica el autor en la introducción.

Nordelta es el campo de estudio elegido (el barrio cerrado más grande del país), símbolo por excelencia del espacio preferido por cierta clase alta, celebrities y fortunas de diverso origen. Aunque Greene aclara: su investigación no pretende estigmatizar a quienes eligen el lugar como tampoco idealizar a los que miran de afuera.

A través de los diferentes capítulos, el trabajo explora el contexto de Nordelta en relación a la situación del conurbano, en cuestiones como la seguridad y las tensiones con quienes trabajan dentro y alrededor, con testimonios de propietarios y empleados. Una radiografía de los conflictos sociales que atraviesan todos nuestros territorios.

“Intimidad de un oficio” de Liliana Heker. Godot, 81 pgs., $ 17.900.

Este volumen inaugura la Colección Íntima de editorial Godot, una colección que contará las experiencias de escritura de autores diversos. Agustina Bazterrica escribió el segundo texto de lanzamiento “Literatura o muerte”. “No pretendo idealizar el oficio de escribir: (…) es lo que sé hacer, es lo que me gusta”, confiesa Heker.

“Libro de mis vidas” de Margaret Atwood. Salamandra, 688 pgs., $ 44.999.

En este largo volumen la autora de “El cuento de la criada”, un símbolo de la lucha de las mujeres contra el sometimiento; repasa no solo los capítulos cronológicos de su vida, sino que además, dedica a cada uno de sus libros extensas páginas explicando su génesis, las decisiones que toma en relación a sus personajes y su publicación.

“Diario de Alaska” de Lara Segade. Bosque energético, 122 pgs. $ 24.900.

Varios escritores conocidos han escrito diarios para este pequeño sello, Bosque energético, que edita primorosamente textos que cruzan la narrativa con la poesía. Lara Segade es poeta pero en “Diario de Alaska” construye la narrativa de dos situaciones claves de la vida: el nacimiento de un hijo, el declive de una madre. En este diario, el lenguaje se apega a lo real hasta que rompe su linealidad con el espesor de la poesía.

“Las gemelas, el sueño” de Diana Bellesi y Ursula K. Le Guin. Rara Avis, 270 pgs., $ 37.000

Este libro inconseguible editado por primera vez en 1996, vuelve a las librerías en la edición de Rara Avis, con nuevo prólogo de Diana Bellesi. ¿Qué decir de dos gigantes de la literatura, que se hacen amigas, intercambian cartas durante décadas y un día deciden traducirse (del inglés al español, del español al inglés) mutuamente? El resultado es este volumen hermoso desde donde se lo mire. “Un puente maravilloso tendido de norte a sur y de sur a norte, un puente digno de las historias extraordinarias que Ursula K. Le Guin contaba y que vivirán por siempre”, saluda Bellesi en su prefacio a su amiga, Osita, que se fue en 2018.

