Libros: Novelas y cuentos recomendados y los más leídos de la semana

“Un hombre-Dos mujeres” de Juan José Becerra. Seix Barral, 200 pgs. , $ 29.900.

Alguna vez Becerra escribió un libro que no llevaba su nombre en la tapa ni tenía título. Ahora publica dos breves novelas entrelazadas: “Un hombre” y “Dos mujeres”. Las historias se rozan apenas. Cada una tiene su propio asunto. La del hombre, un millonario, es la trama de una pasión por los autos. A medida que las piezas de su colección crecen, siente la necesidad de dotarlas del entorno adecuado. Para eso compra el terreno trasero, lindante con la mansión en la que vive y construye un garage que parece una nave espacial. Pero el frente del taller da a otro mundo. Un reguero de ranchos y gente de trabajo que poco a poco se transforman en su familia. Como si solo dar vuelta a la manzana lo hubiera transportado a otro planeta. En “Dos mujeres”, una chica sigue a otra, fascinada con su libertad total. Vive al margen de las reglas, se baña en cualquier lado, come en eventos y deambula por la ciudad. Aquí también dos universos se cruzan y se alimentan. Becerra es uno de los mejores escritores de la Argentina. Por eso siempre valen la pena sus experimentos.

"Oposición" de Sara Mesa. Anagrama, 232 pgs., $ 35.500.

Sara Mesa es una de las escritoras españolas más interesantes de la escena literaria de la Península. Autora de cuentos y novelas, en Argentina la conocimos especialmente a partir de "Un amor". Después vinieron "Una familia" y el volumen de relatos "Mala letra", entre otros textos.

Ahora llega su última novela, "Oposición", que se desarrolla en un ambiente diferente del de sus libros anteriores: un edificio estatal dedicado a tareas administrativas no muy especificadas, donde una joven empleada considera presentarse a concursar por un puesto fijo (de allí el título de la novela). Imposible no pensar en Kafka cuando asistimos al sinsentido de los trabajos que allí se realizan y la lógica irregular con que se juzgan tareas y objetivos.

Con un ritmo más lento que en textos anteriores, Mesa repite sus características más interesantes: una narrativa realista que va deformando sus contornos a medida que nos metemos en la trama. Al terminar cada libro, seguimos durante días preguntándonos cuando empezó la locura.

"La perrera" de Gustavo Barco. Cia. Naviera Ilimitada, 176 pgs., $ 22.900.

El cuento que da título a este volumen de relatos pone al camión que recoge a los perros callejeros, en el tope de los terrores de un barrio. Metáfora de todas las violencias que sufren los más débiles, es también la imagen del despojo al que nos somete la vida y símbolo de la impotencia de perder a los que más queremos. "La perrera" es la punta de un hilo que conduce al resto de los textos del libro. Todos ocurren en el mismo territorio, casi siempre con los mismos personajes y en escenas habituales de la villa donde creció el autor.

Hijo de padres bolivianos, Gustavo Barco es periodista, actual miembro del staff del noticiero Telenoche. Creció en la ex Villa Piolín, hoy Villa 12, en Soldati. "La perrera" es también un homenaje a sus padres y a la cultura en la que se educó.

Lo más notable del volumen es su lenguaje, el camino directo que elige Barco para explicar la vida de un grupo de inmigrantes en su lucha por adaptarse a un país ajeno. Es en la mirada llana de ese chico que narra lo que pasa, sin juicios ni opiniones, donde late el verdadero corazón de este libro.

Ethel y Ernest de Raymond Briggs. Blackie Books, 112 pgs., $ 22.499.

Raymond Briggs es un famoso ilustrador y autor de comics inglés que falleció en 2022. Y esta es la historia de sus padres, que recorre la realidad del país a lo largo del siglo pasado: sus sacrificios, el sufrimiento de la guerra, el cuidado del hijo, los avatares políticos, los cambios tecnológicos. Un racconto amoroso y bello.

La Patagonia rebelde de Osvaldo Bayer. Siglo XXI, 632 pgs., $ 39.900.

Siglo XXI presenta una nueva edición de este clásico de la investigación periodística en la Argentina. Publicado originalmente en 4 tomos por Galerna, con el título "Los vengadores de la Patagonia trágica", en los '80 Bayer resumió su trabajo en un solo volumen. Este libro inicia, además, la biblioteca Osvaldo Bayer que reeditará todas las obras del escritor.

