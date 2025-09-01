Libros: Mariana Enríquez, Josefina Licitra y un western inolvidable

“Crac” de Josefina Licitra. Seix Barral, 168 pgs., $ 24.900.

Josefina Licitra tiene una larga trayectoria como periodista que incluye desde largas crónicas hasta guiones de cine y un cargo de editora en la revista “Orsai”. En “Crac”, la mirada se concentra en un conflicto propio: la distancia que desde hace 10 años mantiene con su padre. O, mejor dicho, la que su padre le impone a ella. Sin hechos concretos que ocasionaran el apartamiento, la historia familiar, sin embargo, contiene elementos suficientes para abrir paso a las interpretaciones.

Nacida en un hogar de militantes muy jóvenes, la dictadura obligó a emigrar a Licitra padre. Su madre no quiso seguirlo. Pero esa distancia obligada nunca significó ni abandono ni olvido. Las cartas fueron un vínculo constante y, más tarde, los viajes y las visitas. ¿Por se interrumpió la relación? Los lectores, junto a la autora, recorremos en detalle su pasado en busca de una explicación.

El sufrimiento es palpable, aunque el texto no exhiba las tragedias de tantos libros actuales de “autoficción”. Y cada línea encuentra una manera bella de contar esa pena.

“El corazón en invierno” de Kevin Barry. Edhasa, 200 páginas, $ 29.500.

Es uno de los escritores más deslumbrantes de Irlanda, así lo describe la crítica de su país. Autor de novelas y cuentos, Edhasa acaba de publicar su último libro, un western que empezó a escribir hace décadas y concluyó (según el autor) en tiempos de pandemia.

La historia transcurre en la ciudad de Butte, Montana, en 1891. El mismo Barry viajó a investigar el lugar y se encontró con que la población irlandesa allí era notable. Tom, el protagonista, es irlandés. Y borracho, poeta, amante de las drogas y las prostitutas. Su vida da un giro total cuando conoce a Polly, una chica que viene a casarse con un minero, uno de los hombres fuertes del lugar. Es un matrimonio acordado por correspondencia que deja de funcionar apenas empieza. Porque Tom y Polly se enamoran y huyen de Butte atravesando montañas y bosques, mientras el marido traicionado organiza una cacería para castigarlos.

Su escritura es excepcional. Poética, divertida y cruel, con el sarcasmo triste del que no puede resignarse a que el mundo sea tan horrible. El final cierra la historia a la perfección. Y la traducción de Andrea Lombardi le suma muchos puntos.

“Archipiélago” de Mariana Enríquez. Ampersand, 300 páginas, $ 18.900.

La primera escena de “Archipiélago”, el último libro de Enríquez editado en la colección Lectores de Ampersand, revela la situación inicial de sus lecturas: la casa familiar de Lanús, la biblioteca en el pasillo y una acumulación de títulos que provenían, principalmente, de las colecciones de la época que se compraban en kioscos. Como muchos lectores nacidos en sectores populares, la llegada a los libros estaba dictada más por el azar que por una guía familiar, entrenada en el mundo literario. Un autor señalaba a otro y un género se desplegaba en textos similares. Los epígrafes de Stephen King sugerían leer a Shirley Jackson y la colección Robin Hood, a Salgari y a Alcott.

Dónde, cómo y con qué humor lee Mariana, podría ser una buena descripción de las estaciones del texto. “Archipiélago” puede funcionar como una guía para expandir los horizontes de una biblioteca o para profundizar en las experiencias de una escritora admirada por muchos. Al final, el texto trae una lista con todos los autores que formaron a Enríquez.

“Por qué algunos hombres odian a las mujeres” de Vivian Gornick. Sexto Piso, 141 pgs., $ 25.900.

Para los que descubrieron a esta periodista y feminista nacida en Nueva York con “Apegos feroces” o los que todavía no la leyeron, es altamente recomendable esta reunión de textos que fueron escritos hace medio siglo, mucho antes del MeToo, cuando el feminismo iniciaba sus batallas.

“Stalingrado” de Jonathan Trigg. Pasado y presente, 350 pgs., $ 33.990.

“La batalla vista por los alemanes”, detalla el subtítulo de este texto que da una nueva vuelta de tuerca al análisis de una de las batallas centrales de la Segunda Guerra. El autor fue oficial del ejército británico y un especialista en el estudio de los combatientes voluntarios de otros países que participaron en la contienda en el bando alemán.

Los más leídos

Ficción

1-

“Mi nombre es Emilia del Valle”

Isabel Allende

2-

“Mientras respires estás a tiempo”

Leticia Arévalo

3-

“La muerte ajena”

Claudia Piñeiro

4-

“El buen mal”

Samanta Schweblin

5-

“La paciente silenciosa”

Alex Michaelides

No ficción

1-

“Biopausa”

Gisela Gilges

2-

“Topos”

Hugo Alconada Mon

3-

“La felicidad”

Gabriel Rolón

4-

“Hábitos atómicos”

James Clear

5-

“Tratando de entender el fenómeno Milei”

Juan Carlos De Pablo y Ezequiel Burgo

Fuente: Librerías Yenny y El Ateneo.