La bomba de Luis D'Elía en un streaming sobre los amantes de Néstor y Cristina Kirchner

Ante la pregunta si a Néstor Kirchner lo mataron, Luis D’Elia contesto: “Yo solo vi un cajón cerrado”. Esa respuesta es apenas un botón de muestra de la incendiaria enyrevista que el dirigente social brindó en el streaming del ciclo La Rz. El ex subsecretario de Tierras para el Hábitat Social y ex diputado nacional respondió un picante ping-pong sobre políticos nacionales generando una conmoción tuitera.

“Máximo no era un pibe dolido, me da un abrazo como queriendo decir ‘bueno, ahora mandó yo’. Ese pibe siempre quiso al kirchnerismo como propiedad de la familia. Néstor Kirchner era el rey de la transversalidad, que nunca quiso presidir el PJ”, detalló D’Elia diferenciando al líder de La Cámpora con el expresidente fallecido. Desde hace bastante tiempo la relación de Máximo Kirchner con el líder piquetero se encuentra deteriorada, posicionando al oriundo de La Matanza en un sector marginal en el actual espectro kirchnerista.

También aseguró que no le consta que el ex Jefe de Estado haya sido violento con su esposa Cristina Kirchner. “La relación de ellos era compleja”, y lanzó: “Habría que hacerle el análisis al pibe de Míriam Quiroga (exsecretaria de Néstor Kirchner). "La mujer del flaco era Míriam Quiroga en ese momento y Cristina tenía su relación con Boudou y él se lo contaba a todo el mundo”, detalló el fundador de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV), vinculando sentimentalmente a la exmandataria con el vicepresidente de su segunda presidencia.

El creador del Partido MILES, continúa siendo una figura controversial en el panorama político nacional. En los últimos meses, ha intensificado sus críticas a sectores del justicialismo, apuntando directamente contra dirigentes como Juan Grabois, a quien acusó de ser “funcional a lo peor de la derecha” por su postura política y su distanciamiento del armado electoral tradicional del peronismo. Una calificación que valió cierta batalla interna en el universo de las organizaciones sociales.

Por otro lado, desde lo personal, las condiciones de salud de D’Elía siguen siendo un factor determinante en su cotidianeidad. El referente social, desde hace tiempo, padece de diabetes, hipertensión y problemas cardíacos. Más allá de eso, quién supo ser uno de los hombres de respaldo ferreo en el kirchnerismo, ahora se sostiene como un crítico agudo de la interna peronista, casi siempre alineado con el sector liderado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof a quien pondera en la interna peronista.

por R.N.