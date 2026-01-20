Jorge Macri: polémica en redes porque no hará más viviendas en villas

En una reunión con vecinos del barrio de Boedo, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, sorprendió al afirmar que no continuará con la construcción de nuevas viviendas sociales “regaladas” en las villas y asentamientos porteños, y que destinará esos recursos a atender las necesidades de familias de clase media que llevan años pagando alquiler sin acceder a soluciones habitacionales propias.

“Yo no voy a seguir construyendo viviendas nuevas y regaladas en las villas y asentamientos; no lo voy a hacer”, expresó Macri ante la concurrencia, que respondió con aplausos en el acto. El jefe de Gobierno argumentó que la demanda de viviendas en esos sectores es “infinita” y resaltó que en la Ciudad hay más de 800.000 personas de clase media que también tienen derecho a ser asistidas ante lo que consideró “una violación” de ese derecho.

El anuncio no tardó en convertirse en tema de discusión en redes sociales, donde algunos respaldaron la medida y otros la cuestionaron con dureza. Una de las voces críticas fue la de María Migliore, exministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. “Si te preocupa la clase media proponé algo concreto, gobernás hace dos años (entiendo igual que a falta de ideas y futuro es más fácil mirar atrás que para delante). Por otro lado, no se regaló ninguna casa y la gente sí paga servicios en los barrios urbanizados”, escribió.

Migliore ya había confrontado públicamente con Macri en abril de 2024 cuando cuestionó comentarios del jefe de Gobierno en torno a las personas en situación de calle y la responsabilidad del Estado porteño. Ese episodio reforzó las tensiones entre sectores del oficialismo y referentes vinculados a políticas sociales. Además de Migliore, otras figuras como el exministro de Cultura, Pablo Avelluto, se sumaron a las críticas en redes, señalando con ironía y dureza la decisión del mandatario porteño.

El debate que se abrió a partir del anuncio pone en primer plano la política de vivienda social en la Ciudad de Buenos Aires, un tema que ha sido central en la gestión de múltiples administraciones y que obliga a repensar cómo equilibrar las necesidades de sectores populares, las demandas de la clase media y los recursos disponibles en uno de los distritos más ricos y desiguales del país.