Santiago Caputo, entre las intrigas y el look "rehab"

Es un monje negro atípico: cada vez que puede Santiago Caputo da la nota, con una clara intención de generar alguna noticia. Esta vez no fue la prepoteada a Facundo Manes en el Congreso o a un fotógrafo en un evento, sino que lo que hizo que se hablara del asesor todoterreno fue un look llamativo que estrenó en Pinamar. Ahí "el Mago del Kremlin" se mostró con el pelo corto y unas tres rayas casi al ras, que generaron risas y ruido en las redes. "Pasó de ver a los Peaky Blinders a Breaking Bad", fue uno de los tantos comentarios en las redes que se viralizó, en referencia a la serie sobre la venta de metanfetamina.

De cualquier manera, el evento no fue nada más que de moda. Primero, tuvo un efecto simbólico en varios niveles: fue a estrenar una estación de servicio de YPF en Pinamar. Esa empresa pública es controlada por el caputismoo, y de hecho entre los que fueron a la costa estaba también su CEO, Horacio Marín. Sin embargo, el bando de Karina Milei -en especial su ladero "Lule" Menem- hace rato tiene los ojos y las intenciones puestas en esa caja, la gran canilla de pauta oficial de este gobierno. Pero también el lugar fue el mensaje: Pinamar es uno de los bastiones históricos del PRO, quizás el segundo lugar más representativo para el partido amarillo luego de la Capital. De hecho, Martín Yeza, su ex intendente y hoy diputado, es uno de los grandes -y pocos- defensores públicos que quedan de Mauricio Macri. Y todo tiene que ver con todo: el primer trabajo de consultor que tuvo Caputo fue para la primera campaña de Yeza, en el 2015. Tanto el pinamarense como su sucesor, Juan Ibarguren, estuvieron presentes en el acto.

No fueron los únicos hombres del espacio de Macri en el lugar. También estaba Cristian Ritondo, jefe de la disminuida bancada PRO en Diputados. El otrora ministro de Seguridad bonaerense viene manteniendo una fuerte pulseada con Martín Menem, el presidente de la Cámara y enemigo íntimo de Caputo. Ritondo y Caputo se mostraron sonrientes para las cámaras. El asesor tuvo también un pequeño diálogo al pasar con el diario La Nación. Ahí minimizó las indirectas que Guillermo Francos, ex jefe de Gabinete, le había lanzado en una nota veraniega para el diario Clarín.

Otro que se hizo presente fue el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli. El otrora peronista estuvo unos días en la costa y hasta se hizo tiempo para patear unos penales con el intendente Ibarguren, durante un evento que organizó la empresa deportiva Marketing Registrado y que fue conducido por el periodista Walter Queijeiro. Las imágenes del fallido tiro del motonauta -la pelota se fue casi un metro arriba del arco- se viralizaron en las redes sociales: mientras que Scioli se divertía en la arena, la Patagonia ardía por los incendios. Ambiente fue degradado a una subsecretaría en el comienzo de la gestión libertaria, y pasó a estar bajo la órbita del área que conduce el "Pichichi". Por ahora, Scioli tiene más suerte en la política que en el fútbol.