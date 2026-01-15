El Derecha Fest de Milei y sus intelectuales desembarca en Mar del Plata

La Derecha Fest anunció su llegada a Mar del Plata con una consigna explícita: llevar el ideario libertario al corazón del verano argentino. El encuentro se realizará el próximo 27 de enero y promete una jornada que mezclará una feria del libro libertaria, presentaciones musicales y la participación de distintos oradores identificados con la derecha liberal y conservadora.

El dato político central es la confirmación de la presencia de Javier Milei. El Presidente fue anunciado como parte del evento, lo que refuerza el perfil del festival como un espacio de alineamiento ideológico y respaldo explícito a su figura y a su programa político. La convocatoria presenta la actividad como una extensión de la “batalla cultural”, un concepto recurrente en el discurso libertario para describir la disputa de sentido en el plano simbólico, mediático y académico.

La edición marplatense se inscribe en una saga que ya tuvo un antecedente relevante en julio de 2025, cuando La Derecha Fest se realizó en Córdoba. Aquel encuentro reunió a referentes del liberalismo y del conservadurismo local, combinó charlas políticas con una fuerte impronta cultural y funcionó como vidriera del ecosistema intelectual que orbita alrededor del mileísmo.

Ahora, el traslado a Mar del Plata suma un componente estacional y simbólico: la playa como escenario de militancia ideológica. En plena temporada alta, La Derecha Fest busca ampliar su alcance y capitalizar la visibilidad de la ciudad balnearia, con la promesa de más detalles sobre los participantes y las actividades en los próximos días.