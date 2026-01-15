El viaje a Dubai de la diputada libertaria Juliana Santillán

“La diputada Santillán, que pasó las fiestas en Mar del Plata, tuvo vacaciones en Dubai, a donde viajó con un grupo grande de libertarios”, tuiteó Silvia Mercado en su cuenta de X. La periodista compartió junto al mensaje un video de la legisladora Juliana Santillán subida a un avión en pleno vuelo internacional. Según lo difundido por la comunicadora, la parlamentaria libertaria viajó al continente asiático entre el 6 y el 14 de enero.

A continuación, en otro posteo, Mercado sumó: "Agrego información que me pasó alta fuente. Este grupo de diputados libertarios liderados por Santillán viajó a China en primera (aparentemente volvieron en económica) entre el 6 y 14 de enero. Cómo me dice el crack que me pasó la información: ’Milei se alinea con Trump y estos se van de joda con la guita de los chinos’”.

En un tercer tuit, la escritora de “El relato peronista, porque la única verdad no es la realidad” informó a quien correspondió pagar los gastos del vuelo a cielos internacionales. “Más información para este boletín. El viaje lo pagó la presidencia de la Cámara. Con viáticos incluidos”, remarcó con picante humor. En sus redes sociales, Pagina/12 confirmó que Emirates fue la aerolínea exclusiva utilizada para el vuelo de la diputada.

En su cuenta de X, la legisladora de LLA respondió el tuit de la periodista negando lo planteado. "En lugar de operar, deberías preguntar, pero sos del corte del periodismo que tanto daño le hace al país. Este viaje es en delegación la cual presido, por mi representación en el Grupo Parlamentario de Amistad con China. Los pasajes fueron cubiertos por el departamento de relaciones exteriores de China como habitualmente lo hacen ecen con otras delegaciones del mundo, no hubo viáticos de la cámara de Diputados y no tuve trato como si representara a la cámara, tuve el trato que mi autoridad me representa, ya lo dije antes", afirmó Santillán.

Y la diputada nacional aseguró: "Cada diputado pagó sus gastos, no le salió un solo peso a los argentinos, al contrario, los resultados de estos viajes son para los hombres y mujeres de bien que invierten , dan valor y son el motor productivo del país: las empresas y empresarios argentinos. Vos no vas a ver estos beneficios porque no das valor, ni producís. Estas actividades son parte de nuestra representación publica, y pronto serán públicos también los resultados. Estamos haciendo agenda".

En agosto del año pasado, el portal periodístico ANDigital dio a conocer datos oficiales, correspondiente al período 2024–2025, en el que la legisladora “diplomada en economía austríaca” realizó 95 viajes financiados con fondos públicos. Mientras tanto, sólo asistió a 14 sesiones en todo el año legislativo, de acuerdo con las estadísticas de la Cámara baja de ese momento.

“La disparidad entre la actividad parlamentaria y los gastos de traslado es abrumadora. En un país donde millones de argentinos ajustan sus bolsillos para llegar a fin de mes, resulta inadmisible que se destinen recursos de semejante magnitud a viajes que no se traducen en una presencia activa y constante en el Congreso”, señalaron desde la Fundación En Cumplimiento del Deber al medio digital.

En igual tono, la entidad presidida por Claudio Venchiarutti, sostuvo que “las promesas de ‘achicar el gasto político’ parecen difuminarse ante este tipo de casos. La ciudadanía merece representantes comprometidos con el trabajo legislativo y con el ejemplo de responsabilidad que exige el difícil momento económico que atraviesa la Nación”.