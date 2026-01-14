Guerra en la farándula: María Fernanda Callejón mandó al frente al novio de Ángel de Brito

En el ciclo televisivo “Mañana con Moria”, la ex vedette María Fernanda Callejón disparó contra Ángel De Brito por haberle dicho que estaba “gagá”. De manera contundente, la ex pareja de Guillermo Coppola recordó los inicios del periodista de espectáculos y conductor de LAM en la pantalla chica y cómo fue posicionándose a través de su novio.

"Tu marido Javier Medina, en ese momento tu novio, era peinador mío de muchas tiras que venía haciendo en TELEFE y vos no habías trabajado. Venías de Azul, recién llegadito", recordó Callejón mirando a cámara y continuó: "En la época de Fort te defendí y después me llamaste como "Angelita". Ante la consulta de Moria Casan, la actriz señaló que la actitud De Brito “está pasando a ser violento”.

Desde su programa Ángel responde por Bondi Live, Ángel de Brito recogió el guante y le contestó a Callejón tras acusarlo de misógino.“Yo dije que Callejón era una pesada, lo dije al aire 500 veces. Interrumpe, se ríe de manera falsamente para festejarle todo a Moria. O sea que no no suma, interrumpe el momento del otro”, apuntó el conductor.

También cuestionó las intervenciones televisivas de Callejón: "Es muy difícil no interrumpir al compañero, cuando se arma un debate que hablan todos juntos tratar de ordenar, primero contesta el conductor cuando se viene de un tape... No tiene timing. Lo vi cuando estuvo en LAM y en Pasó en América. No maneja los tiempos de un panelista”.

Finalmente, el creador de LAM redobló la apuesta: "Sabrina (Rojas) le contestaba a Gustavo Méndez y Callejón se le metió encima para hacer su show de enojo y hablar de Sabrina". "Lo que pasa es que Callejón entiende lo que puede, pobrecita", continuó firme en su postura el periodista.