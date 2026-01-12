La "sopa de paciente" con la que Christian Petersen se recupera de su descompensación

En sus redes sociales, el chef Christian Petersen compartió su receta denominada "Sopa del Paciente". Luego de la internación por una descompensación severa en su travesía cordillerana, el reconocido cocinero subió un video en el que desarrolla un nuevo plato compuesto de caldo, pollo, fideos, huevos, cuartirolo y queso Lincoln. Un menú liviano y con visible poder nutritivo para la etapa de recuperación que el experto en carnes debe afrontar en estos momentos.

"Suave, sin prisa pero sin pausa", destacó Petersen en su posteo junto con la imagen de la elaboración de la sopa. Después de vivir un gran susto en el volcán Lanín en el que casi pierde la vida y pasar casi un mes internado, hace unos días el chef recibió el alta y volvió a su lugar en el mundo: la cocina. El compartió con sus seguidores la intimidad de su recuperación con un gesto simple pero lleno de significado, grabando su primer almuerzo casero.

Lejos de las reconocidas recetas complejas, el afamado chef eligió preparar un caldo de pollo desgrasado con fideos cabello de ángel. Un regreso a la rutina marcado por la gratitud, la calma y el cariño de todos los que se preocuparon por su salud. El jurado de "El gran premio de la cocina", sufrió una descompensación mientras ascendía el volcán Lanín, en la provincia de Neuquén, durante una excursión en la Patagonia.

El 12 de diciembre del año pasado, mientras caminaba con un grupo de diez personas, Petersen se descompensó y fue asistido de inmediato por los guías de montaña y guardaparques del Parque Nacional, que activaron el protocolo de emergencia para rescatarlo y trasladarlo hacia la base. Tras ser llevado al Hospital de Junín de los Andes, los médicos diagnosticaron una fibrilación auricular, una arritmia cardíaca de alto riesgo que puede desestabilizar el sistema cardiovascular, y producto de ello se desencadenó lo que los especialistas definieron como una falla multiorgánica, una condición en la que dos o más órganos vitales dejan de funcionar de manera adecuada.

El estado de Petersen fue inicialmente reservado y reportado con hermetismo por su entorno familiar, que pidió privacidad mientras avanzaban los cuidados médicos. En un comunicado oficial, señalaron que lo que había comenzado como un fuerte esfuerzo físico derivó en un cuadro preventivo cardiológico y que se dedicó toda la atención a estabilizarlo, pero que la descompensación había evolucionado a una falla multiorgánica que exigió monitoreo continuo. Petersen fue trasladado al Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, donde permaneció en terapia intensiva bajo observación estricta de especialistas en cuidados críticos por varios días antes de ser llevado finalmente a Buenos Aires en un avión sanitario para continuar su recuperación en el Hospital Alemán.

En los medios se afirmó que un informe toxicológico filtrado habría dado positivo en cocaína y MD, información que ni la familia ni el entorno del chef confirmaron o desmintieron oficialmente. Después de casi un mes internado, Christian Petersen recibió el alta médica el 6 de enero y pudo volver a su casa. En sus primeras declaraciones públicas, el propio chef contó que aún no se sabía con certeza qué fue lo que desencadenó su descompensación, y que estaba a la espera de resultados de estudios clínicos que podrían arrojar luz sobre las causas exactas del episodio.

La recuperación posterior continuó bajo controles médicos y cambios en su estilo de vida, incluyendo una dieta estricta y adaptada a su estado de salud actual, como mostró en redes sociales, donde compartió imágenes de comidas simples y saludables pensadas para fortalecer su organismo.