Fue tendencia el boicot a "Duro de Domar" porque lo conducía Mariana Brey

En su programa "Sálvese quien pueda", por América TV, la conductora Yanina Latorre aseguró que se vienen cambios drásticos en la señal C5N y explicó que "esta es la típica época del año de los cambios de la tele", donde abundan los "conductores enojados, panelistas, ofertas y llamados", celebrando que "cuando el río suena es hermoso". En el ciclo, la conductora televisiva apuntó a varios rumores sobre la continuidad de Mariana Brey en "Duro de Domar" e "Indomables".

Según su información, que aseguró haber chequeado esa misma mañana, en el canal se estaba analizando la posibilidad de dar de baja un par de programas. Puntualmente, se refirió a Indomables conducido por Brey y Diego Brancatelli, afirmando sin vueltas que "este sábado sería su último programa por bajo rating", ya que, según sus fuentes, "la dupla no funcionó". Latorre destapó una supuesta interna ideológica en el programa más visto del canal debido a que "se volvió demasiado libertaria y ya no le aguantan el debate".

La periodista de espectáculos calificó esta posible decisión como "absolutamente injusta", argumentando que si "la contratan por libertaria" y para hacer de "contrapunto para hablar con todos ellos que son todos peronchos", no tiene sentido que ahora "la quieran rajar". Para cerrar, fue tajante al aclarar que "Duro de Domar no lo levantan", sino que el plan sería que "queda, pero la sacan a ella".

En redes sociales, varios internautas pusieron el ojo al ciclo conducido por Pablo Duggan. De hecho, con el hashtag de #Durodedomar y #C5N varios usuarios de X anunciaron que el ciclo iba a ser encabezado por la misma Mariana Brey el día de ayer, por la ausencia momentánea de su conductor, por lo cual se decidieron hacerle un boicot a la emisión del programa por ese motivo. Para la mediática comunicadora, el 2026 en el canal de noticias es incierto.