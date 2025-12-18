El video por el que critican a Lali Espósito en redes: Audi, lentes Ray Ban y gorro importado

El troll digital curiosamente llamado Mauridios Macri difundió un video de la cantante Lali Espósito recibiendo a sus seguidores al estacionar su automóvil. En la grabación compartida en redes sociales se aprecia a la artista musical con un look casual deportivo, constituido con lentes oscuros y gorra, firmando autógrafos a pedido de manera muy amable.

“Acá la tienen a Ladri Depósito… La 'cantante del pueblo'… La que te dice que ama Argentina y critica al gobierno de Javier Milei, pero que anda en un Audi (importado), con una gorra marca Unlabeled (importada) y unos anteojos Ray Ban (también importados)”, mensajeó el activista en su cuenta de X, refiriéndose de forma despectiva al outfit utilizado por la vocalista, al vehículo que conduce y usando el apodo que el Presidente aplica a la cantante.

El enfrentamiento entre el presidente Javier Milei y la cantante se consolidó como uno de los cruces públicos más mediáticos de la escena en los últimos dos años, trascendiendo la frontera entre política y cultura. El conflicto tuvo su origen durante las PASO de agosto de 2023, cuando Espósito publicó en su cuenta de X un comentario escueto pero contundente sobre los resultados que favorecían a Milei: “Qué peligroso. Qué triste”. La frase de la artista encendió las alarmas en el entorno libertario y, a partir de ese momento, desencadenó una ola de hostilidad en redes sociales hacia la actriz.

La relación entre ambos escaló rápidamente hacia la confrontación pública. El mandatario, entrevistado en distintos programas, no tardó en responder con descalificaciones que trascendieron lo político y rozaron lo personal. En una entrevista en Todo Noticias (TN), el jefe de Estado afirmó que si un artista depende de subsidios del Estado “sos un empleado público” y calificó a Espósito en ese contexto con el apodo de “Lali Depósito”, insinuando que vivía de fondos estatales por recitales en festivales organizados por gobiernos provinciales y municipales.

La respuesta de Espósito no se hizo esperar. Inicialmente, la artista recurrió a las redes sociales para defender su trayectoria y su independencia profesional ante las acusaciones. En un mensaje abierto en X, Lali Espósito tuiteó que desde los 10 años trabaja de manera profesional, afirmando: “Mi nombre es Mariana Espósito… tengo 32 años y trabajo hace 22”. También subrayó que sus opiniones eran parte de un ejercicio legítimo de la libertad de expresión.

Con el paso de los meses, el conflicto entre ambas figuras públicas adquirió nuevas expresiones. La artista pop lanzó canciones que interpretaban su postura frente a la polarización política y al propio Milei. En reportajes recientes, reflexionó sobre cómo el cruce con el líder libertario la llevó a ser “el centro del hate del mismísimo presidente de la nación”, y que sus ataques la motivaron a canalizar la tensión en su música. “Me peleé con el Presidente… Bueno, él me peleó”, ironizó en un programa español.

Más allá de los tuits y las críticas cruzadas, este conflicto representa una tensión mayor entre sectores culturales y el poder político. Artistas, colegas y figuras públicas se involucraron en el debate, ya sea defendiendo la libertad de expresión de Espósito o cuestionando la actitud del Presidente, quien continúa utilizando su plataforma política para descalificar a quienes opinan distinto. A más de dos años del inicio de la disputa, ni Milei ni Lali han dado señales de una reconciliación.