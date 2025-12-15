Fantino sobre el tesorero de la AFA: "Toviggino me ayudó a fundar Neura"

En el ciclo "Cónclave" de la plataforma Carnaval, Alejandro Fantino se sinceró sobre su relación con Pablo Toviggino, el tesorero de la Asociacion de Fútbol Argentino (AFA) y mano derecha del dirigente Claudio “Chiqui” Tapia. “Es mi amigo, me ayuda a que nazca Neura”, afirmó el conductor ante una mesa compartida con los periodistas Fabián Doman, Viviana Canosa y Mauro Federico.

En medio de la guerra mediática contra Pablo Toviggino, Fantino no dudó en defenderlo, destacando sus valores y hablando de su amistad con el dirigente deportivo y presunto inversor de la plataforma Carnaval. En el relato, el periodista afirmó que el tesorero de la máxima entidad del fútbol argentino también lo ayudó a crear Neura, la plataforma streaming conducida por el mismo Fantino y Sergio “Tronco” Figliuolo.

"Me ayuda a que nazca Neura. Es decir me ayuda con 'che, dale para adelante´”, comenzó a explicar y agregó: “Es una persona a la cual aprecio y me siento su amigo”. Además, en su declaración, Fantino destacó que Toviggino tiene en su oficina privada un cuadro con insignias justicialistas y simbologías vinculadas a la doctrina política creada por Juan Domingo Perón. Una afirmación que resalta la relación entre ambas personalidades.

En los últimos meses, Toviggino se convirtió en un personaje central de múltiples polémicas que cruzan el deporte, la política y la Justicia en el país. Desde hace tiempo, su figura se vincula en escándalos que van desde las presuntas irregularidades financieras dentro de la AFA y las tensiones con el gobierno nacional, hasta llegar a sostener cierta implícancia en la difusión de los audios de Diego Spagnuolo, a través de la plataforma Carnaval, en el que se le acusa de presunto cobro de coimas a Karina Milei.

Las acusaciones de la Dirección General Impositiva (DGI) por supuestas irregularidades fiscales en la gestión económica de AFA, en las cuales figura como responsable directo junto a Tapia son el nuevo foco mediático de Toviggino. Las investigaciones judiciales acusan al tesorero de presunto lavado de dinero e involucran también a la empresa financiera Sur Finanzas, patrocinadora de clubes y vinculada a operaciones financieras que se encuentra bajo escrutinio.

Por otro lado, el vínculo de Toviggino con Carnaval fue objeto de rumores. El dirigente ha respondido en redes sociales negando ser dueño de Carnaval y rechazando cualquier vinculación con la posesión o difusión de los audios que comprometieron al titular de Andis y a la secretaria general de Presidencia.

Mientras tanto, su nombre también ha quedado asociado a las investigaciones sobre Sur Finanzas, una firma financiera actualmente bajo pesquisa judicial por lavado de dinero y presuntas maniobras fiscales vinculadas al fútbol argentino. Las pesquisas no solo involucran a la AFA como institución, sino que han llevado a allanamientos en diversas sedes y generaron cuestionamientos sobre la transparencia de sus vínculos con Claudio "Chiqui" Tapia.