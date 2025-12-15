Pedro Rosemblat acusó al canal del Gordo Dan de estar financiado por la SIDE

"Nos pone muy contentos. Arrancamos Gelatina con muy poco, crecimos mucho y eso nos genera muchísimo orgullo. Compartimos la terna con excelentes programas. A mí particularmente me produce especial alegría ganarle a Carajo, que de los canales financiados con los fondos reservados de la SIDE es mi favorito. Gracias", fue el discurso que Pedro Rosemblat pronunció desde el escenario al obtener el Premio Martín Fierro a Mejor Programa Político de streaming por el ciclo "Industria Nacional" de la plataforma Gelatina.

La primera entrega de los Martín Fierro dedicados a los canales de streaming se celebró este domingo en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires, en una ceremonia organizada por APTRA que marcó formalmente la incorporación del universo digital al histórico esquema de premiaciones de la radio y la televisión argentina. La gala contó con la conducción de Damián Betular y Paula Chaves y se transmitió en vivo por Olga junto a Telefe, en un intento explícito de blindar audiencia tradicional y nativa en la misma transmisión.

En paralelo a la ceremonia se instaló en la alfombra roja y en redes la vieja rivalidad entre las dos plataformas políticas más reconocidas: Gelatina y Carajo, dos proyectos de streaming que, aunque comparten formato y público joven, se ubican en posiciones políticas contrapuestas y son percibidos por el sector como puntas antagónicas del espectro digital. El medio creado por Rosemblat, de marcada orientación peronista-kirchnerista, se autopercibe como “un medio independiente, sostenido por quienes creen en lo que hacemos” y se presenta como un espacio de comunicación “con un posicionamiento político popular”, basado en financiamiento comunitario y suscripciones.

Carajo, por su parte, es leída como una plataforma de perfil ideológico libertario y de derecha, con programas que mezclan entretenimiento y militancia y con figuras que no ocultan su sintonía con el espacio presidencial y la nueva derecha. El más destacado de los ciclos streaming es "La Misa", conducido por el reconocido tuitero Daniel "El Gordo Dan" Parisini. Este sesgo editorial quedó plasmado tanto en su línea de contenidos como en los invitados que trae a sus emisiones, y alimentó el cruce con Gelatina. Sin embargo, el contrapunto no fue sólo de estilo sino también de agenda, y en la ceremonia ambos canales buscaron acrecentar la rivalidad ante las audiencias.

La estructura empresarial detrás de Carajo tiene a Augusto Marini como el inversor principal. A través del holding Cale Group, fue señalado como financista y accionista mayoritario que inyectó capital para la creación y expansión del proyecto; su vínculo con socios como Parisini también ha sido destacado en crónicas que describen al canal como un producto diseñado para escalar audiencias afines. Mientras Gelatina publica en su propio sitio la apuesta a un modelo de socios y membresías , la plataforma libertaria aparece financiado desde un grupo empresarial que combina inversiones en salud, energía, transporte y medios.

Por otro lado, la noche dejó varias sorpresas: el Martín Fierro de Oro fue para la señal del Conicet por su transmisión “Fondo de mar”, premio que muchos asistentes calificaron como un gesto hacia producciones de corte científico y de interés público. Otro reconocimiento fue para las comunidades impulsados por audiencias digitales, como el caso de Luzu TV que se llevó los galardones votados por el público en las categorías Mejor comunidad y Mejor clip.

La primera edición del Martín Fierro a los canales de streaming dejó, en definitiva, una doble lectura: por un lado institucionalizó un nuevo rubro dentro del ecosistema APTRA y reconoció producciones digitales tan diversas como las científicas del Conicet y los programas masivos. Pero, por lejos, lo más picante estuvo en la evidente politización del campo del streaming argentino, con Gelatina y Carajo como máximos referentes.