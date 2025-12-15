Monday 15 de December, 2025
Amor paternal: Luis Majul promociona el libro de su hijo que lo criticó

En redes sociales, el periodista recomendó "Registro desordenado de una época caótica", el primer libro publicado por Octavio Majul.

Luis Majul | Foto:CEDOC
“Registro desordenado de una época caótica (Editorial Galerna, 2024) no tiene desperdicio. Porque desde la perspectiva del autor, Octavio Majul Conte Grand, doctor en Ciencias Sociales, ex panelita de TV, músico, docente y ´fanático´ de Jorge Luis Borges y Leopoldo Marechal, trata de comprender y hacer comprender el convulsionado mundo en que vivimos. Y el accidentado país que habitamos. Nada más y nada menos”, posteó Luis Majul en su cuenta de X.

En redes sociales, el conductor de La Cornisa se refirió al primer libro publicado por su hijo Octavio Majul. “Se trata de su primer libro y es, en efecto, como él mismo lo admite, un texto ´de tránsito´. Y es, también, el producto real de su amor a la acción de pensar. Mejor todavía: la tarea apasionada y angustiante de quien se confiesa “perdido”. Pero, al mismo tiempo, este libro, funciona como un pequeño/ gran talismán para una generación de personas que se estarían sintiendo parecido a Octavio", señaló el periodista televisivo, dejando entrever el afecto que tiene hacia al autor.

Luis Majul

Finalizando el extenso mensaje, un estilo de redacción que el comunicador sostiene en su cuenta personal, Luis Majul concluyó:“A medida que el texto avanza, cada capítulo se propone desentrañar un desafío mayor. Solo para citar los títulos más provocadores: “Milei y la victoria del idealismo”; “¿Para qué sirve leer?”; “Chiche Gelblum, Guillermo Moreno y la lucha por la atención”; “Albertismo estético y albertismo político”; “Sobre el trabajo en el mundo de hoy”; “Por qué un conjunto de periodistas que se sintió parte de un nosotros antimenemista se peleó durante el kirchnerismo?”".

La tensa relación entre el reconocido periodista y su hijo, politólogo y columnista de televisión, es algo conocido en los medios. Sin embargo, el tuit del padre promoviendo la obra literaria de su hijo otorga una recomposición del vinculo parental entre ambos. En varias entrevistas, Octavio Majul profundizó sobre cómo la dinámica familiar se vio afectada por la falta de tiempo para compartir, debido a las extensas jornadas laborales de ambos. Pero, también, reconoció que la principal causa del distanciamiento son las profundas diferencias ideológicas que los separan.

Octavio Majul

En esos reportajes, el flamante escritor señalaba su preferencia por el peronismo kirchnerista y remarcaba, en contraposición y con cierta crítica, la afinidad que su padre sentía con la figura de Javier Milei, destacando que no tenia ningún conflicto moral con su progenitor a nivel personal. De hecho, el politólogo confirmó que dejó de ver a su papá en persona y que la comunicación se limita a mensajes de WhatsApp. 

