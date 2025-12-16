La cara triste y viral del "Pelado" Trebucq al perder en los Martín Fierro

La primera edición de los Premios Martín Fierro a los Canales de Streaming 2025 dejó una notable derrota para el periodista Esteban Trebucq, quien llegó como uno de los nombres más observados de la noche pero no logró imponerse en las principales categorías periodísticas. Trebucq, conductor del programa "Tremenda Mañana" —emitido por la plataforma de streaming Bondi— había sido nominado en la terna a “Mejor Voz Periodística” y en "Mejor Programa Informativo", reconocimiento que celebra la labor informativa y la presencia editorial de comunicadores en el ecosistema digital.

Lamentablemente, para el periodista de La Nación+, la noche se le puso picante cuando Julia Mengolini, reconocida por su ciclo "Segurola y Habana", obtuvo el galardón a "Mejor Programa Informativo" y aprovechó su discurso de aceptación para expresar sin filtros su mirada sobre la administración de Javier Milei. “Ya no considero que esto sea un Gobierno. Me parece que son vasallos de Trump, así que, en todo caso, voy a tener que putear al Gobierno de Estados Unidos. Fuck you, Donald, porque acá ya no tenemos gobierno”, lanzó la conductora ante la ovación de sus colegas y la cara resignada de Trebucq.

Para colmo, en la misma ceremonia,el conductor volvió a lamentarse con la terna que distinguía la labor periodistica. La categoría en la que competía Trebucq estaba integrada además por figuras como Iván Schargrodsky (Cenital), Luciana Geuna (OLGA), Flor Halfon (Gelatina), Carolina Amoroso (Infobae) y Gonzalo Aziz (La Casa Streaming). En esa selección, el premio finalmente quedó en manos de Schargrodsky, quien se impuso con un discurso que destacó el rol del periodismo reflexivo y explicó su visión de la profesión en tiempos digitales.

La ceremonia, que tuvo lugar este domingo en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, fue la primera de su tipo organizada por APTRA para premiar exclusivamente a contenidos de streaming, un sector en plena expansión dentro de la producción audiovisual argentina. La gala estuvo marcada por fuertes discursos, chicanas políticas y una batalla simbólica por mostrar qué espacios representan el nuevo periodismo digital emergente.

Para Trebucq, esta derrota adquiere relevancia pues Tremenda Mañana se consolidó durante 2025 como uno de los programas de actualidad con mayor presencia en plataformas digitales, abordando temas políticos y sociales con un estilo frontal. El ciclo, que además se emite también en formas fragmentadas en redes sociales, rivalizaba con formatos asentados de grandes señales como Olga y Gelatina, demostrando la competencia feroz entre perfiles periodísticos en el terreno del streaming.

La noche también fue testigo de cómo otros protagonistas del ecosistema digital se llevaron estatuillas inesperadas. El Martín Fierro de Oro fue para el proyecto científico Fondo del Mar, impulsado por el CONICET, que superó en impacto a producciones de alto perfil del ámbito del entretenimiento online. Ese galardón máximo simbolizó un giro hacia contenidos que combinan divulgación y acceso público en plataformas digitales, dejando a proyectos informativos más tradicionales en un segundo plano.

Más allá de los premios, la actitud de Trebucq en la ceremonia fue seguida con atención por la audiencia y las redes sociales. Las cámaras no perdonaron y lo mostraron justo en el momento posterior de perder la terna y su resignación al escuchar los discursos críticos de otros galardonados. Por supuesto, ante tal reacción, el meme salió solo.