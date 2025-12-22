Feinmann probó los "Peronachos" en cámara y se atragantó

Los “Peronachos” son un snack que se ha convertido en un fenómeno en los últimos meses. Estos nachos con sabor a choripán y chimichurri han sido comercializado con un fuerte componente simbólico y político que remite al peronismo y a la figura histórica de Juan Domingo Perón. El nombre mismo —una fusión de “Perón” y “nacho”— y el diseño del packaging, con colores celeste y blanco y la imagen del ex presidente, buscan jugar con la identidad cultural y política nacional de una manera novedosa y, para muchos, humorística.

El producto, manufacturado por la empresa Maixana, con base en Morón, surgió como parte de una estrategia para revitalizar la producción local de snacks ante una caída del consumo, según su creador, Rodrigo Posadas. La idea, relató Posadas a los medios locales , nació de un recuerdo familiar sobre el término “peronachos” y evolucionó hasta convertir esos nachos en un producto real con sabor característico a choripán, dirigido inicialmente a kioscos y pequeños comercios.

Desde su lanzamiento, estos curiosos snacks se volvieron viral en redes sociales, donde videos, memes y comentarios sobre su sabor y su estética saturaron plataformas como TikTok e Instagram. Kiosqueros y usuarios celebraron el producto como una expresión gastronómica de “argentinidad”, mientras otros lo tomaron con humor o escepticismo por la combinación entre política y comida.

Sin lugar a dudas, la mayor repercusión se dio hace algunos días en el espacio televisivo que conduce Eduardo Feinmann. El reconocido periodista de la señal A24 probó los Peronachos en vivo en su ciclo televisivo, en un segmento donde él y su panel degustaban snacks virales del momento. Videos circulados en redes muestran el preciso momento que el conductor consume el producto y la reacción posterior de sofocación en cámara, ante la risas de los panelistas y de su colega Pablo Rossi.

En las imágenes que se viralizaron,si bien Feinmann en un momento le agrada el sabor, describiendo el gusto a choripán, de a poco se empieza atragantar con el snack que probó. La frustrada degustación derivó en bromas y reacciones de sorpresa por la peculiaridad de la secuencia, expresándose entre gestos exagerados que luego se convirtieron en memes en redes sociales.

Más allá de la curiosa participación de Feinmann en este segmento, el producto alimenticio toca aspectos de identidad cultural, marketing político y humor social. El episodio alimentó el fenómeno viral de los Peronachos y reavivó la discusión sobre la presencia de símbolos peronistas en productos de consumo masivo, especialmente en un año marcado por las tensiones electorales e internas en el movimiento justicialista.