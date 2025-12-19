La reacción de Pilar Smith cuando se enteró al aire de que la echaban de APTRA

El escándalo que sacude al periodismo argentino comenzó a tomar forma en la sede de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), cuando en una asamblea interna los socios decidieron expulsar a dos de sus voces más conocidas: Pilar Smith y Evelyn Von Brocke. La decisión, que incluyó una votación mayoritaria, tuvo repercusiones instantáneas en la comunidad mediática y abrió un conflicto que promete extenderse más allá del ámbito gremial.

Lo que llamó la atención fue la forma en que Smith se enteró de su expulsión. En vivo durante una transmición con el programa LAM, el conductor Ángel de Brito le comunicó a la periodista la decisión de sus propios colegas. En directo, la conductora de Gossip reaccionó con incredulidad y enojo: “¿Por opinar? ¿Por un Martín Fierro? Ya mismo la voy a llamar a mi abogada para que tome cartas en el asunto… ¿Vivimos en democracia o no?”.

La inesperada comunicación en vivo generó una imagen que rápidamente se viralizó, posicionando a De Brito en el centro de la cobertura mediática del conflicto. De hecho, el conductor televisivo informó a Smith que tiene ella y Von Brocke quince días para apelar la decisión de la mesa directiva de la entidad. “Cuando se castiga la opinión crítica, eso es censura… Las expulsiones deben comunicarse de forma oficial. Sean serios”, escribió Pilar Smith en redes sociales.

La propuesta de expulsión fue impulsada por una parte significativa de los miembros de APTRA y se enmarcó en un contexto de tensiones acumuladas. Según fuentes periodísticas, la votación terminó con 29 votos a favor de la expulsión y 12 en contra para ambos casos, en una asamblea descrita como tensa y de fuerte intercambio de opiniones. La comunicadora Nancy Duré fue señalada como quien propuso el desplazamiento de las cronistas en la reunión de la entidad.

En el caso de Pilar Smith, fuentes cercanas a la reunión aseguran que "su salida se decidió tras sus duras críticas públicas a la organización de los Martín Fierro Latino 2025 en Miami", críticas que muchos considerarón dañinas para la entidad comandada por Luis Ventura. La periodista había hablado abiertamente sobre lo que consideró fallas técnicas y falta de profesionalismo en la ceremonia, comentarios que la hicieron objeto de rechazo entre sus colegas.

Por su parte, Evelyn Von Brocke, expulsada en simultáneo, denunció irregularidades en el procedimiento. En su descargo aseguró que no se le permitió defenderse adecuadamente durante la asamblea y que su expulsión se produjo en medio de gritos y sin el debido respeto al estatuto de la institución. “Hoy he sido censurada… un chat privado es privado, punto”, sostuvo, al tiempo que adelantó que apelaría la decisión en el ámbito legal.

La expulsión de ambas comunicadoras de APTRA, entonces, no es un hecho aislado, sino el epicentro de un debate mayor sobre libertad de expresión, disciplina gremial y el rol de las críticas dentro de una asociación profesional. Una crisis que, más allá de lo simbólico, se vislumbraba desde el momento que Pilar Smith afirmó en publico la intención de presidir la entidad hace algunos meses.