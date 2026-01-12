El libro de autoayuda de Joaquín Levinton a semanas de su infarto

Joaquín Levinton irrumpe este año en el mundo editorial con su primer libro, "Las cuatro puertas hacia el orden interior", un título que ha sorprendido a seguidores y críticos por su distancia con la carrera musical que lo consagró, proponiendo una exploración del bienestar interno y la reflexión personal más allá de los escenarios. Por ese motivo, el cantante y compositor la banda de rock Turf reapareció en las redes sociales promocionando la obra luego del infarto que tuvo a fines del año pasado.

El anuncio de la obra fue difundido a través de un video publicado, en el que el músico aparece sosteniendo el ejemplar y comunicando que el lanzamiento será “próximamente”, sin brindar aún una fecha precisa de publicación. La pieza audiovisual, descrita por medios como marcada por un tono reflexivo y sereno, muestra una faceta inédita del artista, habituado a la espontaneidad y el desenfado mediático.

"En unos días voy a lanzar "Las cuatro puertas hacia el orden interior". En este libro voy a contar mi experiencia de cómo el orden te cambia la vida. Estén atentos para más novedades", señaló Levinton frente a cámara, sosteniendo su libro y acompañado de música zen de fondo. Según adelantan las primeras notas de prensa, la publicación no se plantea como una obra estrictamente autobiográfica ni como un manual doctrinal, sino como una combinación de experiencias propias, análisis introspectivo y propuestas prácticas orientadas a fomentar la claridad mental, el equilibrio emocional y un sentido de propósito más profundo frente a un mundo saturado de estímulos externos.

El título sugiere que el texto estructura su contenido en torno a cuatro ejes hacia distintos aspectos del orden interno; estas puertas funcionan como metáforas que aluden a temas como la gestión de las emociones, la atención plena, la toma de decisiones coherentes con los valores personales y la integración de experiencias pasadas para construir una identidad más sólida y consciente. Se trata de un enfoque que mezcla autoayuda con filosofía práctica, pensado tanto para seguidores del vocalista como para lectores interesados en procesos de crecimiento personal.

La publicación del libro llega en un momento especialmente significativo para Levinton, tras un episodio de salud que lo puso en el centro de la atención pública en diciembre. El artista, de 50 años, sufrió un infarto agudo de miocardio mientras se encontraba en un bar del barrio porteño de Palermo, situación que motivó una asistencia de emergencia del SAME y su traslado al Hospital Fernández, donde se le colocó un stent tras la obstrucción de una arteria y se confirmó el síndrome coronario agudo.

Fuentes médicas detallaron que sentó “dolor precordial agudo, hipotensión y sudoración”, síntomas que llevaron al personal de emergencia a trasladarlo rápidamente para descartar complicaciones mayores y, una vez en el centro de salud, proceder con la intervención necesaria. Tras el procedimiento, Levinton fue estabilizado y permaneció en terapia intensiva en estado estable y fuera de peligro, según informaron autoridades del hospital. Horas antes de sufrir la descompensación, había estado activo en sus redes sociales, donde mostraba la portada de Las cuatro puertas hacia el orden interior acompañado por el mensaje “Se vienen cositas…”.

En su anuncio oficial del proyecto, varios colegas y figuras del ámbito cultural reaccionaron con curiosidad e interés. Ale Sergi, cantante de Miranda!, dijo en redes que “Joaquín va a sacar un libro de autoayuda, me gusta, me interesa, me llama la atención”, subrayando el componente inesperado y atractivo de ver a Levinton explorar un terreno literario. El nuevo libro no es solo un testimonio artístico sino también una invitación a la transformación personal y al cultivo de un orden interno que pueda sostenerse frente a los desafíos.