La foto de Nancy Pazos besándose con Papá Noel

“Hermosa Nochebuena. Gracias Coco’s Family", fue la dedicatoria que Nancy Pazos subió a sus redes sociales. La periodista compartió en su cuenta de Facebook una seguidilla de fotografías del encuentro navideño con sus tres hijos y una familia amiga. Entre las imágenes familiares subidas se puede apreciar una curiosa foto de la comunicadora dándole un piquito a una mujer rubia disfrazada de Papá Noel.

Este 2025 fue un año muy difícil en el vínculo afectivo de Pazos con sus hijos Teo, Nicanor y Tonio. En los últimos meses, Nancy Pazos y su ex marido, Diego Santilli, protagonizaron un escándalo mediático que trascendió la esfera familiar para atravesar debates públicos y políticos. La panelista de televisión volvió a poner en el centro de la escena a su ex pareja, con quien tuvo tres hijos al cruzarse duramente por cuestiones ideológicas y personales en medio del ciclo electoral y la gestión del presidente Javier Milei.

El conflicto estalló con declaraciones de la periodista sobre Santilli y la crianza de sus hijos que generaron fuerte repercusión. En un streaming durante las elecciones legislativas de octubre, la periodista fue tajante cuando le consultaron si felicitaría al exmarido por su triunfo como candidato: “No, porque se transformó en un ser humano extraño para mí, totalmente extraño”, afirmó, y agregó que Santilli era “una mala influencia también para mis hijos, que son bastante libertarios…".

Las diferencias entre las figuras publicas no solo fueron de tono, sino también de contenido. En febrero, Pazos narró en medios que su hijo Teo, de 23 años, había perdido dinero tras invertir en la criptomoneda $LIBRA, promovida en redes por Milei. “Te digo un nombre: Teo Santilli Pazos, mi hijo”, señaló mediática para ilustrar su punto sobre damnificados por esa inversión, poniendo a su familia en la discusión pública.

Diego Santilli, por su parte, defendió su postura y reafirmó su apoyo a Milei, llegando a afirmar que en cuestiones familiares él siempre había mantenido respeto hacia ambos. “Los hijos tienen madre y padre. Uno tiene que respetar a los dos, lo sostuve siempre”, señaló quien fue cabeza de lista a diputados nacionales por provincia de Buenos Aires de LLA, en reemplazo de José Luis Espert.

La posición política de Santilli dentro del gobierno de Javier Milei escaló aún más el conflicto. Tras ser designado ministro del Interior en noviembre, el flamante funcionario recibió elogios desde distintos sectores, y Pazos incluso valoró ese paso, calificándolo como “una jugada excelente" para el oficialismo y señalando que “le suma profesionalismo y diálogo al gobierno”, en un giro que contrastó con sus críticas previas al presidente y al espacio libertario.

La repercusión dentro de la familia también se dejó sentir en redes sociales. Nicanor, uno de los hijos, compartió mensajes de apoyo a su padre tras las críticas públicas de su madre, enfatizando los valores que Santilli le inculcó, lo que generó más eco en el debate mediático. La periodista, consultada por los posteos, negó que esos mensajes tuvieran un destinatario directo en ella, subrayando que la discusión es sobre ideas y no sobre el amor hacia sus hijos.

A pesar de la tensión mediática, varios medios señalaron que en lo privado, tanto Santilli como Pazos colaboraron para que sus hijos mantuvieran una vida estable y alcanzaran sus objetivos personales, con menciones públicas de apoyo conjunto en momentos importantes como la graduación universitaria de Teo o actividades deportivas de Nicanor. El ida y vuelta de la expareja expone cómo la grieta política y los vínculos personales pueden entrelazarse de manera intensa, llevando a que decisiones y posturas públicas de figuras mediáticas se reflejen en tensiones familiares que trascienden lo íntimo hacia debates de interés general.