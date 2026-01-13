Nancy Pazos tras la separación de Macri: "Se lo ha visto tiroteando en distintos lados"

En el pase radial entre el ciclo “Todo es posible” de Radio 10, conducido por Pablo Duggan, y “El amor es más fuerte”, encabezado por la periodista Nancy Pazos, se detalló los rumores sobre el detrás de escena en la separación del expresidente Mauricio Macri y Juliana Awada. “Se lo ha visto en distintos clubes nocturnos. Se lo ha visto tiroteando en distintos lados”, manifestó la comunicadora, refiriéndose al fundador del PRO.

La separación entre Macri y Awada, tras más de 15 años de matrimonio, sacudió tanto la escena política como la social. La novedad comenzó a circular el domingo por la tarde cuando distintos medios difundieron versiones sobre una ruptura consensuada, y poco después la ex primera dama confirmó la decisión en sus redes sociales, en particular en sus historias de Instagram, donde escribió que estaban “cerrando una etapa importante” y que necesitaban “tiempo, silencio y cuidado” para transitar este momento con respeto y calma.

Las señales públicas en redes sociales jugaron un papel crucial en cómo se dio a conocer la ruptura. La empresaria compartió fragmentos de mensajes y fotos desde la Patagonia que parecían enmarcar su retiro temporal del foco mediático, mientras que el ex mandatario no se pronunció de inmediato sobre la separación. Estas actitudes fueron interpretadas como una transición deliberada hacia una nueva etapa personal para ambos.

En cuestión de horas, comenzaron a circular rumores de infidelidad que vincularon al expresidente con la conductora Juana Viale. La versión fue planteada por un panelista en un programa televisivo y rápidamente se expandió en redes y portales de noticias, señalando que ese supuesto vínculo habría influido en la culminación del matrimonio. Sin embargo, la nieta de Mirtha Legrand salió al cruce de esas versiones con un comunicado en sus propias redes sociales, desmintiendo tajantemente cualquier relación amorosa con Macri y acusando a quienes difundieron el rumor de buscar daño mediático.

Graciela Alfano también apareció en el centro de las versiones que rodean a Macri tras la separación. En declaraciones a la prensa, la exvedette e influencer recordó que en años anteriores mantuvo un romance con el expresidente y afirmó que recientemente retomaron contacto, señalando que el dirigente le había escrito de madrugada para coordinar una salida. Este tipo de declaraciones alimentó aún más la cobertura sobre la vida personal de Macri en los días posteriores al anuncio, aunque no constituyen una confirmación oficial de hechos íntimos.

A pesar de las especulaciones, las fuentes cercanas a ambos insisten en que la separación fue una decisión meditada y de común acuerdo, que se gestó a lo largo de 2025 y que persigue un manejo respetuoso para con su familia. El uso de las redes sociales por parte de Awada para comunicar la noticia, y las desmentidas de terceros involucrados en los rumores, muestran cómo en la era digital las rupturas sentimentales de figuras públicas obligan a los protagonistas a controlar la narrativa tanto como les resulta posible.