Feinmann cruzó a Marcela Feudale por los incendios en Chubut: “Irresponsable”

Un fuerte cruce público se desató en redes sociales entre Eduardo Feinmann y Marcela Feudale a raíz de una versión sobre el origen de los incendios que afectan a la provincia de Chubut. El periodista acusó a la locutora de haber difundido información falsa y de carácter antisemita, mientras que ella rechazó la imputación y ofreció disculpas ante una eventual mala interpretación de sus palabras.

El conflicto comenzó cuando Feinmann publicó un mensaje en su cuenta de X en el que apuntó directamente contra Feudale por un comentario realizado al aire en Radio 10. “Ayer escuché en Radio 10 a la IRRESPONSABLE de Marcela Feudale aseverando, diciendo que tenía buenas fuentes que indicaban que los fuegos de Chubut fueron iniciados por dos israelíes. ESO ES TOTALMENTE FALSO”, escribió. En el mismo posteo, el periodista calificó el comentario como “mentiroso y anti israelí, anti judío y antisemita”.

La respuesta de Feudale no tardó en llegar. También a través de X, la locutora rechazó de plano cualquier acusación de discriminación. “¿Yo discriminar, Feinmann? Sabés perfectamente que no. No anida en mí ánimo discriminatorio alguno”, sostuvo, y atribuyó la polémica al clima de tensión y confusión que rodea al tema.

Feudale explicó además que su intervención al aire se basó en información proveniente de una fuente que, reconoció, podría haber sido errónea. “Yo solo hablaba de la posible comisión de un delito sin ánimo ulterior alguno”, señaló, y agregó que, si sus dichos dieron lugar a otra interpretación, correspondía pedir disculpas. “Cosa que no me molesta en absoluto”, concluyó, en un tono conciliador.

El intercambio se inscribe en un contexto de alta sensibilidad política y social, atravesado por los incendios en la Patagonia, la circulación de versiones no confirmadas y un clima de polarización que amplifica cada declaración pública. El cruce entre Feinmann y Feudale volvió a poner en primer plano el debate sobre la responsabilidad de los comunicadores y el impacto de la información difundida en situaciones de crisis.