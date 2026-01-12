Archivo de Milei contra su nuevo embajador Fernando Iglesias: "Pedazo de mierda humana"

La política argentina tiene memoria digital, y a veces es implacable. En las últimas horas reapareció un viejo tuit de Javier Milei dirigido contra Fernando Iglesias, flamante embajador argentino en Bélgica, que vuelve a poner en tensión el archivo con el presente del poder.

El mensaje fue publicado el 24 de marzo de 2018, cuando Milei todavía no imaginaba una carrera presidencial y se mostraba como un crítico furioso del macrismo y de lo que llamaba “la corporación política”. En ese tuit, el hoy presidente escribió: “Aquí tenemos al pedazo de mierda humana del Komisario Ferminio Iglesias. Kambiemos sólo vino a cambiar quienes son los que ocupan los cargos y hacer uso de los privilegios de la mierda de la corporación política. El Estado es una estafa”.

El posteo incluía además una captura de una nota periodística que cuestionaba a Iglesias por el cobro de viáticos del Congreso, por un monto de 77 mil pesos, un tema que en ese momento era utilizado como ejemplo del uso de privilegios por parte de la dirigencia política tradicional. Para el Milei de entonces, Iglesias era una pieza más del engranaje macrista al que atacaba sin matices, con un lenguaje brutal y sin concesiones.

Ese Milei fue, durante años, uno de los críticos más feroces de Mauricio Macri y de Cambiemos. Denunció lo que consideraba una estafa moral del gobierno, acusó a sus dirigentes de sostener el mismo modelo estatista que el kirchnerismo y construyó buena parte de su identidad pública desde ese antagonismo frontal.

Ocho años después, el escenario es otro. Ya como presidente, Milei decidió designar a Fernando Iglesias como embajador en Bélgica, una decisión que sorprendió incluso dentro del propio oficialismo y que reavivó el debate sobre los límites del pragmatismo libertario. El exdiputado y figura histórica del PRO, que fue uno de los voceros más duros del macrismo en el Congreso, pasó así de ser blanco de insultos a ocupar un cargo diplomático clave por decisión del mismo hombre que lo había denostado.

El archivo digital conserva esas palabras, que hoy reaparecen para tensionar el vínculo entre el Milei opositor y el Milei en el ejercicio del poder. Para algunos, se trata de una muestra más de realpolitik; para otros, una evidencia incómoda de cómo el Milei del pasado choca con el Milei del presente.