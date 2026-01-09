“El Puma” Rodríguez, libertario: “Hace falta un Milei en cada país de Centroamérica”

José Luis “El Puma” Rodríguez, ícono de la música latina, encendió la polémica al plantear que figuras como el presidente argentino Javier Milei y el presidente salvadoreño Nayib Bukele son necesarias en toda la región para confrontar al “comunismo”. En una entrevista con medios uruguayos, el cantante sostuvo que “habría que clonar a Milei y a Bukele; son el tipo de gente que puede cambiar el continente”, destacando su potencial para influir en el rumbo político de América Latina.

La declaración se dio en el marco de su actividad pública, donde Rodríguez también compartió en video su aspiración: “yo sueño con el día que pueda recorrer todos los países de Centroamérica con un Bukele y un Milei”, una frase que sintetiza su visión de una gira continental donde estos líderes protagonicen un cambio profundo en la región.

Rodríguez, de amplia trayectoria artística y reconocimiento internacional, vinculó su discurso político a su deseo de ver una transformación ideológica en América Latina, apostando por modelos de liderazgo más disruptivos y marcadamente libertarios o autoritarios, según la interpretación de sus palabras.

Sus declaraciones generaron reacciones diversas en redes y medios, con algunos aplaudiendo su defensa de estos líderes y otros criticándolo por mezclar arte con política de alto voltaje.

En un contexto de polarización creciente en la región, la postura de “El Puma” Rodríguez se suma al debate sobre el rol que figuras culturales pueden tener en la esfera política y cómo sus posicionamientos pueden influir o reflejar corrientes ideológicas más amplias en América Latina.