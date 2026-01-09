El insultómetro de Milei: 2286 “kukas”, 931 “mandriles” y 507 “degenerados”

El insultómetro

Del total de posteos analizados, 16.806 contenían expresiones ofensivas, lo que representa el 15,2% de toda la actividad digital del mandatario durante la primera mitad de su mandato.

FOPEA identificó 271 insultos diferentes utilizados por Milei en X, con un ranking encabezado por términos de fuerte carga despectiva y polarizante:

“kuka” , despectivo hacia el kirchnerismo, con 2.286 menciones .

, despectivo hacia el kirchnerismo, con . “casta” , en referencia a la clase política y críticos, 1.815 veces .

, en referencia a la clase política y críticos, . “delincuente” , 1.023 .

, . “mandril” (incluyendo derivados), 904 .

(incluyendo derivados), . “corrupto” , 654 .

, . “ensobrado” , dirigido principalmente a periodistas, 644 .

, dirigido principalmente a periodistas, . “violento” , 540 .

, . “degenerado” , 507 .

, . “mentiroso” , 502 .

, . “terrorista”, 495.

Estos números muestran una persistente recurrencia de ofensas dirigidas no solo a adversarios políticos, sino también a periodistas, economistas y diversos sectores que no comulgan con su narrativa, dentro de un discurso que combina deshumanización, estigmatización y polarización.

Lenguaje polarizante y patrones discursivos

El informe de FOPEA destaca que más de la mitad de los insultos corresponden a adjetivos despectivos hacia personas o grupos (“inútil”, “mogólico”, etcétera), mientras que otros términos buscan deslegitimar profesionalmente a sus blancos (“ensobrado”, “mentiroso”, “chorro”).

Además, se identifican tres grandes ejes del lenguaje ofensivo en la cuenta del presidente:

Animalización (palabras como “mandril”, “rata”, “cerdos”). Sexualización ofensiva (como “vaselina” o referencias a “culo”). Lo repulsivo (términos como “basura”, “inmundicia”).

El uso de “mandril”, por ejemplo, no sólo fue frecuente, sino que se triplicó de 2024 a 2025, con especial concentración en momentos de decisiones económicas polémicas del Gobierno.

La promesa y la realidad

En agosto de 2025, Milei afirmó que dejaría de insultar. Sin embargo, aunque los datos muestran una reducción en los últimos meses del año, la conducta ofensiva no desapareció: en mayo de ese año hubo 956 tuits y retuits con al menos un insulto, y en noviembre todavía se registraron 278, casi la mitad del pico previo.

Blanco principal: el periodismo

El informe también evidencia que el 70% de los tuits dirigidos a actores del campo mediático contienen término despectivo o estigmatizante, y enumera más de 40 periodistas y líderes de opinión que han sido objeto de ataques en la plataforma.