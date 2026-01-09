Investigación: el arrepentido de la SIDE kirchnerista que destapó un escándalo narco

—¿Vos sos Rosa?

—Sí…

—Si seguís jodiendo, tu hija va a nacer con una bala en la cabeza.

Corría julio de 2006 cuando el agente Raúl Rosa escuchó la amenaza de boca de un corpulento hombre al que nunca antes había visto. Se lo cruzó saliendo del ascensor en la planta baja de la sede de la SIDE en la calle 25 de Mayo, en el microcentro porteño. Mientras él se estaba yendo, el otro llegaba.

O mejor dicho: lo estaba esperando.

El desconocido era morocho, medía 1,80 y andaba por los 50, con el pelo negro y un traje caro. Y estaba bien informado: la esposa de Rosa estaba embarazada y la hija mencionada en la amenaza iba a nacer cuatro meses después.

Rosa salió a la calle aturdido, sin voltear a ver al desconocido, más alto y morrudo que él, aunque no por tanto. Si al menos hubiera tenido su arma a mano… Pero hasta eso le habían sacado sus superiores.

—Hijos de puta —masculló con rabia.

Y allí mismo decidió que era tiempo de renunciar.

Lo hizo por teléfono unas horas más tarde, sin mencionar los motivos porque acaso no hacía falta.

Sentía miedo. El desconocido incluso lo había llamado por su nombre real, protegido por el secreto de Estado: para la mayoría de la gente, Rosa era Ramiro Rodoni —su alias de espía, con idénticas iniciales—, pero no para aquel robusto emisario que sabía bien a quién le hablaba.

Esa mañana, antes de la escena del ascensor, el jefe de Delegaciones Provinciales de la SIDE, Alejandro Motta, lo había convocado a su oficina para informarle que sería trasladado a la sede de Trelew, en Chubut, bien lejos de donde pudiera seguir molestando. Y no solo eso: el pasaje se lo tenía que pagar él mismo y no le iban a abonar el plus obligatorio por desarraigo.

¿Cómo había llegado a esa instancia dramática? ¿Por qué querían deshacerse de él? ¿Qué había visto o escuchado para que incluso hubieran amenazado a su familia?

Rosa ahora lo contará por primera vez. Lo hará sentado en un bar de la calle La Pampa, en Belgrano, a pasos del colegio de su hija que ya cumplió los 11 y zafó de nacer con una bala en la cabeza.

Es abril de 2018.

—¿Por qué hablás ahora? —le pregunto.

El ex agente de la SIDE elige sus palabras:

—Pasaron muchos años, ya no tengo el mismo miedo. Y de los que estaban conmigo en la Secretaría por entonces, hoy no queda ninguno. No tengo nada para perder.

—¿Renunciaste por un apriete?

—No uno, varios. El último fue el del ascensor, pero antes de eso ya me hacían la vida imposible. Me sacaron gente, recursos, tecnología, incluso mi arma. Me querían fuera de la SIDE.

—¿Por qué?

—Me metí donde no debía. Descubrí el caso de las valijas con droga de Southern Winds un año antes de que saliera a la luz en los medios. Informé a mis superiores, pero fui ignorado y empezaron a perseguirme. Ellos intentaron tapar todo porque, claro, era un negocio del kirchnerismo.

Hay que desmenuzar los detalles de esta denuncia gravísima, que Rosa ya aportó a la Justicia en diciembre de 2017, en un expediente que instruye el juez federal Sergio Torres y que curiosamente no tomó estado público, quizás porque los acusados son los antiguos superiores del agente en la SIDE.

En esta investigación, el ex agente contará que el gobierno de Néstor Kirchner no solo no combatió el flujo de cocaína que traspasaba las fronteras a bordo de una aerolínea alimentada con fondos del Estado, Southern Winds, sino que, por el contrario, era el mayor responsable del escándalo. El caso llegó a los medios luego de que a comienzos de 2005 trascendiera que en el aeropuerto madrileño de Barajas fueron secuestradas cuatro valijas que contenían 59 kilos de cocaína. El equipaje, procedente de Ezeiza, había llegado en un vuelo sin pasajeros de Southern Winds. En las etiquetas de esas maletas, que nadie fue a retirar, se leía: «Embajada argentina en España». Un avión pagado por el Estado argentino, sin pasajeros, y con valijas repletas de droga que estaban destinadas a otra dependencia del mismo Estado.

Narcotráfico a alta escala.

¿Qué es lo que dice hoy el ex agente Rosa?

La historia comienza a ponerse interesante en noviembre de 2003, solo medio año después de que el kirchnerismo asumiera el poder. En ese momento, la División de Casos Especiales de la SIDE, especializada en narcotráfico y comandada por el mismo Rosa, detectó a un ciudadano peruano, Jesús Carlos Vega Burga, que había arribado a Córdoba en un vuelo chárter de la mencionada aerolínea Southern Winds procedente de la ciudad de Tacna, en Perú. Según la investigación de la Secretaría de Inteligencia, el hombre tenía la intención de hacer ingresar al país a otros peruanos de manera ilegal: tráfico de personas era la figura penal que le correspondía a esa actividad. En los meses anteriores, entre junio y noviembre, se habían secuestrado unos 60 kilos de cocaína de origen peruano en Córdoba, Santiago del Estero, Salta, Santa Fe, Buenos Aires y Capital Federal. Concretamente en el aeropuerto de Córdoba, fueron secuestrados tres kilos en agosto y en posesión de otro peruano, Daniel Alejandro Arnúa, también procedente de Tacna en un vuelo de Southern Winds.

Rosa y su equipo empezaban a notar un patrón. El agente sabía, por otro lado, que en el juzgado federal a cargo de Rodolfo Canicoba Corral se estaba investigando una red de tráfico de drogas que ingresaba cocaína desde Perú utilizando la ruta Córdoba-Buenos Aires.

La sucesión de hechos motivó un primer informe escrito de Rosa, que fue elevado primero a la Dirección de Análisis Interior de la que dependía su división y luego a la Dirección General de Análisis, ambas con competencia para tomar algún tipo de medida ante lo que se evidenciaba como una nueva ruta del narcotráfico.

Pero nada de eso ocurrió. El informe de Rosa fue recibido y archivado.

«Encubrimiento de actividades ilícitas» es la expresión que el agente usó en su amplio testimonio ante la Justicia, que también sirve como hoja de ruta de esta nota. Los encubridores, claro, son los jefes de aquella SIDE K.

Poco tiempo después, el 9 de enero de 2014, la división de Casos Especiales de Rosa detectó que otra vez en el aeropuerto de Córdoba se habían secuestrado 17 kilos de cocaína en poder de dos peruanos, también procedentes de Tacna. Nuevamente venían en un avión de la aerolínea maldita, Southern Winds.

Rosa elevó otro informe, que fue igual de desatendido que el primero.

Y tres días después ocurrió algo sospechoso: la agente Vera Caprano —su nombre real, con las mismas iniciales, está protegido por el secreto de Estado— le informó a su jefe Rosa que la carpeta titulada «Narcotráfico» había desaparecido de los archivos informáticos de la Secretaría. Alguien la había borrado sin dejar rastro.

Me explica Rosa:

—En este punto entendí que éramos un estorbo para las autoridades de entonces. Lo de la carpeta claramente fue un mensaje… Obviamente elevamos otro informe, pero no pasó nada. Solo pudimos recuperar parte del material borrado gracias a los backups.

—¿Qué contenía la carpeta?

—El trabajo de años. Toda la información que habíamos reunido a nivel nacional sobre el narcotráfico, con datos de causantes, procedimientos, incautaciones, modus operandi, descripciones situacionales, rutas de tráfico, metodologías de enmascaramiento, todo…

—¿Qué dijeron tus superiores?

—El evento fue catalogado como un hecho menor por ellos. El jefe del Departamento de Orden Constitucional, del cual dependía mi división, era José Lisanti. Y la directora de Análisis Interior, que también estuvo involucrada en el asunto, se llamaba Lidia Graciela Palacios. Ninguno hizo nada. Yo solicité en varias oportunidades que se abriera un sumario administrativo interno por la destrucción de esos archivos, pero no me hicieron caso.

Desoído por sus superiores en la SIDE, el agente Rosa hizo algo más: expuso el caso de las valijas de Southern Winds ante otro organismo del Estado.

Así lo cuenta él:

—En mi carácter de representante de la SIDE ante la Sedronar, el ente encargado de la lucha contra el narcotráfico, tenía reuniones con ellos una o dos veces por mes. El 2 de julio de 2004, en una de esas reuniones, doy a conocer claramente la existencia de la nueva ruta Tacna-Córdoba-Buenos Aires, y menciono a Southern Winds como la empresa utilizada para transportar la droga.

—¿Y qué pasó?

—El mayor Marcelo Valicente hizo un gesto de preocupación por lo que dije de Southern Winds. Era el representante de la PAN, la Policía Aeronáutica Nacional.

—¿Por qué?

—Porque Southern Winds estaba muy emparentada al Gobierno. El tema era así. Al asumir Kirchner, la aerolínea estaba quebrada. Entre agosto y septiembre de 2003 se firma un acuerdo entre el Gobierno y Southern Winds, por el cual la empresa absorbía el personal de Lafsa, una aerolínea del Estado que nunca llegó a volar, y a cambio de eso le daban entre 8 y 10 millones de pesos de subsidios por mes. Esto lo firman Juan Maggio, de Southern Winds, el ministro Julio De Vido, y también el secretario de Transporte, Ricardo Jaime.

—Como para no sospechar…

—Claro. Y luego, mediante una resolución firmada por el mismo Jaime, se le permitió a Southern Winds implementar los vuelos chárter entre Tacna, en Perú, y la provincia de Córdoba, y también se facultaba a la empresa para alterar u omitir escalas. Todo muy discrecional.

—Y justo la misma ruta que estaba bajo sospecha.

—¡Exacto! Y en septiembre de 2004, dos meses después de que yo advirtiera a la Sedronar, el ente antidrogas, sobre lo de Southern Winds, ocurre lo de las cuatro valijas decomisadas en España, en el aeropuerto de Barajas, un escándalo que recién llega a los medios en febrero de 2005, cuando el diario La Nación publica la primera nota.

El artículo de La Nación que le dio difusión al escándalo es del 13 de febrero de 2005. El día 20 del mismo mes, Rosa fue llamado de urgencia por dos de sus superiores, la directora de Análisis Interior, Lidia Graciela Palacios, y el jefe de la Dirección General de Análisis, Alberto Mazzino. Lo estaban esperando, furiosos, en la sede de la calle 25 de Mayo. Era un domingo.

Rosa recuerda el siguiente intercambio, que dejó asentado ante la Justicia.

—¿Qué sabés de lo que salió en La Nación? —le preguntó Mazzino con tono imperioso.

—Nada que no les haya informado ya antes y por escrito —se defendió Rosa.

La directora Palacios se sumó:

—Sabemos que están por sacar una nota que dice que Kirchner sabía de antemano sobre el tráfico por informes de la SIDE…

Rosa miró a sus superiores, que lo escrutaban con desconfianza.

—Yo no hablé con nadie. Les informé a ustedes, verbalmente y por escrito. Y fueron varios informes, no uno solo.

Mazzino se atajó:

—Y nosotros cumplimos en elevar esos informes. Después, si «Paco» Larcher no los leyó o los pasó por la trozer, no lo sé…

José Francisco «Paco» Larcher era el subsecretario de Inteligencia, segundo en el organigrama del organismo pero el jefe en los hechos, tanto como para permitirse pasar por la trituradora de papel cualquier informe que lo perturbara.

Ese domingo en la sede de la SIDE, sus superiores le pidieron a Rosa que confeccionara in situ un nuevo informe. El tema los preocupaba cada vez más y no debían quedar cabos sueltos.

Así lo recuerda él:

—El informe que escribí ese día fue completamente modificado por Mazzino y Palacios. Me obligaron a hacer hincapié en que yo asistía a las reuniones de la Sedronar, el ente antidrogas, en carácter de observador, algo falso. Calculo que fue para cubrirse ante lo que yo había advertido sobre Southern Winds en una de esas reuniones.

—¿Y lo hiciste?

—Era eso o renunciar, y yo no estaba preparado para irme. Mazzino también me dijo que Larcher era un tipo iracundo, con actitudes psicopáticas, y que estaba enormemente molesto porque lo de Southern Winds hubiera trascendido a los medios, que ya hablaban de las responsabilidades del Gobierno. Todo en un tono de amenaza…

Rosa recuerda haberlo visto a «Paco» Larcher gritando delante de Mazzino cuando algo lo irritaba:

—¡Yo soy Kirchner! ¿Me entendés? ¡Soy Kirchner! ¡Los voy a echar a todos! ¡Los voy a liquidar!

Era una escena tristemente habitual en la sede de 25 de Mayo.

—¿Qué más te contó Mazzino? —le pregunto a Rosa.

El ex agente hace memoria:

—Me dijo que la información sobre narcotráfico quedaría circunscripta solo al análisis, que no íbamos a actuar…

—Increíble.

—También me dijo que claramente en el caso Southern Winds había funcionarios del Gobierno in-

volucrados en el narcotráfico, y que Kirchner recibía dinero de esos actos delictivos a través de Ricardo Jaime, pero que creía que el Presidente no conocía la real procedencia espuria del dinero.

—O sea que habría sido un negocio de Jaime, que participaba a Kirchner sin llegar a explicarle los detalles —intento resumir.

—Eso mismo —asiente Rosa—. Por eso quisieron tapar todo desde un comienzo.

Lo mismo, ya se dijo, declaró el ex agente ante la Justicia en diciembre de 2017.

Por su parte, en el viejo expediente que investigó las valijas de Southern Winds cuando explotó el escándalo, uno de los indagados también había apuntado de lleno contra el secretario Jaime. Era el jefe de pista de la aerolínea, Walter Beltrame. «La empresa perdía los subsidios», dijo, si no se hacía lo que pedía el polémico funcionario kirchnerista. Beltrame concluyó que para Juan Maggio, el dueño de Southern Winds, «Jaime era parte de la empresa».

El declarante era hijo, a la vez, del jefe de Seguridad del aeropuerto de Ezeiza, el comodoro Eduardo Beltrame, que terminó eyectado de su cargo al igual que el jefe de la Fuerza Aérea, Carlos Rohde.

Kirchner, rápido de reflejos, ya había elegido al malo de la película.

Así lo recuerda Rosa:

—En un momento Mazzino me dijo que yo podía seguir participando de las reuniones con la Sedronar ya que el Presidente había decidido culpar por la filtración de la información a la Fuerza Aérea, con lo cual la SIDE zafaba de las sospechas.

— Era menos costoso políticamente culpar a los militares.

—Claro. Pero Mazzino también me ordenó otra cosa. Me dijo que en las reuniones de la Sedronar yo en adelante tenía prohibido alertar a las áreas de antinarcóticos de las fuerzas de seguridad sobre cualquier investigación que la SIDE llevara a cabo. Ya no podía colaborar con información que les permitiera combatir el narcotráfico. ¡Una orden disparatada! Me opuse abiertamente.

—¿Y qué pasó?

—A partir de mi negativa comencé a ser exageradamente monitoreado por el área de Contrainteligencia de la SIDE. Comenzaron a darse hechos que iban más allá de un monitoreo de contrainteligencia habitual, como podría ser algún seguimiento aleatorio. Acá, en cambio, había ensañamiento. Mi postura confrontativa con los manejos de la nueva gestión, especialmente con una orden ilegal como la de no anoticiar a las áreas antinarcóticos de las otras fuerzas sobre información que favoreciera la lucha contra el narcotráfico, derivó en un proceso de persecución hacia mi persona.

—¿En qué momento notaste esto?

—Empieza en febrero de 2005, luego de aquella reunión con Mazzino y Palacios un día domingo. El jefe del Departamento de Orden Constitucional, José Lisan-ti, le ordenó a Joaquín Alfaro, el titular de la División de Seguridad Pública, que debía informarle sobre cada movimiento mío. Alfaro y yo compartíamos despacho en el tercer piso de la SIDE.

—¿Cómo te enteraste de esta orden?

—¡Porque me lo contó Alfaro! Se negó y no solo eso: me lo contó. Los jefes no imaginaron que lo haría.

—¿Hubo otros episodios?

—Para fines de mayo de 2005, la cerradura del cajón principal de mi escritorio fue violentada. Las cosas dentro del cajón estaban revueltas, pero sin faltantes. Hice que quedara constancia por escrito de este hecho. Y un mes después, en junio, al intentar ingresar a la red informática de la Secretaría, descubro que mi clave había sido bloqueada. La clave era «Rodoni», mi apellido supuesto en el organismo. Tuve que cambiar el password, pero ese cambio no fue firmado por Lisanti, mi superior. Lo terminó autorizando otra jefa de división, Karen Scardia, ese era su alias, con las mismas iniciales del nombre verdadero.

—¿Pasó algo más?

—Sí. En septiembre de 2005 solicité, como hacía siempre, la renovación de mi credencial para portar armas. Era algo que me correspondía, yo era instructor de los cuadros operativos de la Secretaría en la Escuela de Inteligencia y me había entrenado en cursos de extensa duración en Campo de Mayo. Además, claramente mi actividad al frente de la división dedicada al narcotráfico implicaba que debía portar armamento. Pero la Dirección de Contrainteligencia no autorizó la renovación de la credencial, un disparate. Era un acto más de despojo por parte de mis superiores. Pretendían amedrentarme y lo lograron.

El agente que había intentado alertar a sus superiores sobre el caso de Southern Winds no era ningún improvisado. Había entrado a trabajar a la SIDE con 25 años, en diciembre de 1993. Y se había especializado en su tarea. En el resumen de su currículum que adjuntó en su declaración judicial de 2017 se puede leer: «Nombre supuesto: Ramiro Rodoni. Legajo 56115/52. Jefe de División de Casos Especiales. Representante oficial de la SIDE en Sedronar. Capacitado en el exterior (no menciono los países para no comprometer vínculos en función de la protección de las relaciones exteriores de la Nación). Profesor titular de las materias Inteligencia, Contrainteligencia y Misiones SIDE de la Escuela Nacional de Inteligencia. Capacitador de cuadros de Inteligencia operativos para tareas de seguridad y custodia presidencial».

Sigue hablando Rosa:

—Se cagaron en mi carrera, en la mía y en la de muchos otros agentes que no consideraban confiables. Había una dependencia de la Secretaría, la División de Estudios Conjuntos, a la que eran trasladados los indeseables, los que no respondían a la nueva conducción de Larcher. Una especie de campo de concentración administrativo, donde los tenían sin hacer nada para forzarlos a jubilarse o renunciar. Todos en la SIDE la llamaban «la sala Cromañón», por el boliche incendiado. Larcher además congeló los ascensos, los plus salariales por antigüedad, puso todo patas para arriba. Armó un equipo de incondicionales para hacer pinchaduras telefónicas por fuera del circuito habitual. Y también se manejó con un grupito que respondía a Lisanti, el jefe del Departamento de Orden Constitucional. Yo veía cómo Lisanti pasaba por arriba de la jefa de la División de Asuntos Constitucionales, cuyo alias era Karen Scardia, y les pedía a los empleados de ella que le confeccionaran fichas sobre los distintos personajes que le interesaban al Gobierno.

—¿Qué son esas fichas? ¿Qué contienen?

—Toda la información pública, reservada y personal de distintos ciudadanos del ambiente político y em- presarial. Cuando el Gobierno quiere seguir a alguien, hace una ficha. Yo esto lo veía a diario porque transitaba por ese salón para llegar hasta mi oficina. Pasaba Lisanti repartiendo papeles o recortes de diarios entre los empleados de la división y gritando: «¡Ficha! ¡Ficha!». Esto es espionaje interno y es algo ilegal. Paralelamente, mi división estaba abocada al análisis cualitativo y cuantitativo del narcotráfico en el país, lo que a mi entender daba cobertura al resto de las actividades.

—¿De quiénes se hacían fichas?

—Puedo hablar por lo que escuché, porque no me las dejaban ver, obviamente. Elisa Carrió, Duhalde, Lavagna, Enrique Olivera, Scioli, Macri, Gustavo Béliz, Roggio, Costantini, Eduardo Eurnekian… Una vez sorprendí a un agente, Eduardo Vian, con un gráfico de contactos de las empresas de Cristóbal López y con detalles de los componentes del entramado empresarial.

Fue en los primeros tiempos del gobierno de Kirchner, cuando López aún era un desconocido. Cuando le pregunté a Vian qué hacía ese gráfico desplegado sobresu escritorio me contestó que no tenía idea de qué se trataba, que alguien lo había dejado ahí.

Rosa ríe por primera vez en la entrevista.

Recuerda otra evidencia del espionaje ilegal del kirchnerismo. El episodio se inició a fines de 2005, cuando su superior Lisanti le informó que uno de sus colaboradores, cuyo alias era Patricio Zeine —las iniciales, como siempre, se correspondían con las de su identidad real— iba a realizar tareas para la conducción de la SIDE por fuera de la División de Casos Especiales. Poco tiempo después, Rosa descubrió en qué consistía ese trabajo paralelo de su antiguo subordinado. Fue cuando, de madrugada y sin testigos, ingresó al nuevo despacho que ocupaba Zeine en el séptimo piso del organismo y divisó varias carpetas sobre su escritorio, que contenían transcripciones de escuchas telefónicas y otros papers. El encabezado de una de las carpetas decía: «Caso Miguel». Y en su interior había un minucioso informe que hablaba de Miguel Ángel Toma, el ex jefe de la SIDE duhaldista. Apoyado en las escuchas adjuntas, el memo mencionaba una reunión privada entre Toma y un influyente ex funcionario de los Estados Unidos, Roger Noriega.

Recuerda Rosa:

—No podía creer lo que veía. Un ex jefe del organismo, un «Señor SIDE», como se los conoce en la jerga interna, era espiado. Un disparate. Evidentemente, Larcher no tenía límites. Para esa época, creo, Toma ya había denunciado persecución política, y luego también amenazas contra sus hijos.

Rosa, que califica a Toma como el mejor jefe que tuvo el organismo en las últimas décadas, jura que no lo alertó sobre ese hallazgo.

—No podía, era secreto de Estado —explica—. Igual, Miguel sabía que lo seguían. Y no sé cómo, pero sabía también de mi historia con Southern Winds.

—¿Esto fue poco antes de que renunciaras? —le pregunto.

—Sí, unos meses antes —sigue Rosa—. El desencadenante final fue una pelea a los gritos que tuve con Lisanti, por lo mismo de siempre, el vacío que me estaban haciendo… Me relevó de mi cargo ahí mismo y lo puso a Zeine. Y a la semana me dijo que me expulsaba del departamento dirigido por él y que me iban a reubicar en otro lado.

—¿Y qué pasó?

—Yo pensé que me iban a mandar a la «sala Cromañón», la de los indeseables, para forzar mi renuncia. Allí ya habían enviado a unos cien agentes, entre ellos al director de la Escuela de Inteligencia, el doctor Gerardo Strada Sáenz, un amigo mío, y a Guillermo Dawe, ex director de Reunión Interior. Pero no me enviaron ahí. Después de algunas vueltas, me entrevisté con Alejandro Motta, el jefe de Delegaciones Provinciales, que me informó lo del traslado a Trelew y me dijo que el pasaje lo tenía que pagar de mi bolsillo. Una gastada parecía. Le contesté que lo iba a pensar, me fui y cuando bajé del ascensor, me crucé con este individuo que nunca había visto en mi vida…

La frase del matón, la de la bala en la cabeza de su hija, aún resuena en la memoria de Rosa.

—¿Qué hiciste después de renunciar? —pregunto.

—Me pasó algo muy raro —dice el ex agente—. Al poco tiempo de irme de la SIDE me doy cuenta de que alguien me abrió el auto, un Alfa Romeo que tenía por entonces. No se llevaron nada, pero dejaron una notita en un libro que tenía en el asiento trasero, uno del ex ministro Roberto Dromi sobre Derecho Administrativo.

—¿Qué decía la notita?

—Era un papel con anotaciones sobre una protesta social, algo típico de los informes que hacen en la SIDE. No era una nota dirigida a mí, pero supongo que la dejaron porque yo iba a reconocer su procedencia. Como diciendo: «Ojo que no nos olvidamos de vos».

Rosa también cuenta que, al poco tiempo de renunciar, logró que hubiera custodia en la puerta de su casa. Eso lo tranquilizó.

En cuanto a los agentes que involucra Rosa en esta trama, ni Larcher ni los demás mencionados quisieron dar su versión de los hechos.

Le pregunto si siguen en funciones:

—¿Mazzino, Lisanti y Palacios están hoy en la Secretaría? Larcher sé que fue echado.

—Se fueron los tres —responde Rosa—. Cuando asume un nuevo gobierno, los puestos de mando suelen cambiar.

Le inquiero sobre un ex espía célebre:

—¿A «Jaime» Stiuso, el director de Operaciones, lo conociste?

—Obvio. Trabajé en Operaciones y Contrainteligencia y además capacité a muchos cuadros suyos…Mazzino me decía que yo era el reemplazante natural de «Jaime».

—¿El equipo que Larcher armó para pinchar teléfonos dependía de Stiuso? ¿O lo hicieron por afuera?

—Eso fue por afuera de Observaciones Judiciales, el área encargada de pinchar las líneas con orden de un juez, que dependía de Stiuso. Acá no: lo hacían sin orden judicial. Pero estoy seguro de que Stiuso sabía, porque el equipo estaba formado por gente de Mazzino y ellos dos fueron amigos y socios en la función.

Rosa hace una pausa.

Sonríe por segunda vez en la charla y dice:

—Me quedó algo por contarte de «Paco» Larcher. El nivel de vida que llevaba era notable por tratarse de un funcionario público. Tuvo un incremento patrimonial imposible de justificar…

—¿Cómo hizo? —le pregunto.

—Con los fondos reservados de la SIDE —responde Rosa—. Él y también Sonia Fornasero, la directora de Finanzas, que venía de trabajar con Cristina en el Congreso. La directora Palacios me habló en más de una oportunidad de los desmanejos de plata de Fornasero. Y Mazzino me dijo varias veces: «Mientras acá tenemos la carrera congelada, Larcher y Fornasero se juegan la guita de los fondos reservados en el casino de Puerto Madero».

La revelación de Rosa explicaría por qué el patrimonio declarado por «Paco» Larcher crecía en forma exponencial año tras año, al menos mientras su jefe, Néstor Kirchner, seguía con vida. En el año 2003, cuando entró a la función pública, el jefe de los espías reconoció una fortuna de 497.437 pesos. En 2010, esa cifra se había disparado a 5.277.546 pesos. ¡Diez veces más!

En septiembre de 2009, la revista Noticias hizo públicos los números de su llamativa prosperidad en una investigación que me tocó encabezar. Bastó con cotejar las sucesivas declaraciones juradas que el agente había presentado ante la Oficina Anticorrupción del Gobierno para darnos cuenta de que su rendición de cuentas no cerraba. Su enriquecimiento era inexplicable con su sueldo de funcionario y sin otros ingresos salvo los de tres sospechosas empresas que estaban a nombre de su esposa, y que eran totalmente desconocidas en el mercado: Milikan, Lowstad y Dalaidem. Pero con ellas, claro, acaso podía blanquear el dinero que en realidad provendría de otro lado, de los fondos reservados de la SIDE que no están sujetos a ningún control contable.

Entre los bienes de su patrimonio resaltaba, además, una imponente casona de dos plantas y de 765 metros cuadrados en el country Abril, en el partido bonaerense de Hudson. Estaba valuada en 1,5 millones de dólares, pero el espía le puso un valor mucho menor en sus declaraciones juradas. Él se encargó en persona de mejorar el sistema de vigilancia del country y sumó cámaras extra en los alrededores de su hogar, pero eso no impidió que un vecino osado le sacara fotos al inmueble y nos las mandara a Noticias. El jefe de los espías K explotó de furia cuando fueron publicadas.

—Ustedes se pasaron de vivos — nos transmitió por medio de un enviado.

Esa investigación periodística sobre su patrimonio le valió a Larcher una causa en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito, que nunca terminó de prosperar. El juez federal que tramitó ese expediente es Sergio Torres, curiosamente el mismo que hoy tiene la causa en la que Rosa denuncia a sus superiores por el encubrimiento del caso Southern Winds.

Tras la muerte de Kirchner en noviembre de 2010, y ya con Cristina como única jefa de su gobierno, Larcher se ajustó. En el año 2011 declaró un patrimonio de 1.877.062 pesos y al año siguiente se plantó en 2.708.087, la mitad de lo que había amasado con Kirchner. A su viuda, las formas le importaban más que al difunto presidente. Y Larcher debía adecuarse a eso.

Rosa vuelve a reírse y me pregunta:

—¿Vos sabés cómo le dicen en chiste a la caja de los fondos reservados de la SIDE?

—No — le digo—. ¿Cómo?

—«La boba» —se divierte el ex agente—. Porque dicen que todos se aprovechan de ella.

—Qué sutil.

—Yo la vi una vez abierta. Me quedé helado…

—¿Qué tenía adentro?

—Hasta oro…

—¡No!

—Sí, te lo juro…

—¿Lingotes?

—Sí, de la Reserva Federal de los Estados Unidos. También dólares, yenes, euros, todas las monedas del mundo… Vos pensá que las operaciones de Inteligencia se pueden terminar haciendo en cualquier lugar del mundo. Pesos también había, obvio.

—¿En qué circunstancia viste la caja?

—Un conteo de guita, cuando se fue De la Rúa en diciembre de 2001. Yo entré a la dirección de Finanzas con un grupo armado para sacar a patadas a los «sushis» de De la Rúa.

—Qué anécdota.

— Sí, pero queda ahí, no puedo contar más. De casualidad, la caja estaba abierta cuando nosotros entramos. Es una bóveda mediana.

—¿Dónde está? ¿En el despacho del director de Finanzas de la SIDE?

—No, en un despacho detrás de la oficina del director. Se accede por una doble puerta, estaba abierta.

Rosa suspira. No puede sacarse a «Paco» Larcher de la cabeza.

—El día que me lo cruce, lo cago a trompadas.

—Avisame.

—Ese tipo me cagó la carrera y amenazó a mi hija. Antes de que naciera.

¿Qué pasó con el escándalo de las valijas llenas de cocaína que Rosa señala como causante de su alejamiento de la SIDE? La causa judicial, que al principio preocupó a la plana mayor del kirchnerismo, con Ricardo Jaime y Julio De Vido a la cabeza, terminó diluyéndose hasta enfocarse solo en los personajes menores, los «perejiles» de turno. Jaime y De Vido terminaron detenidos tras la caída del kirchnerismo, pero por otras causas de corrupción. Juan Maggio y su hermano Christian, los dueños de la aerolínea, fueron sobreseídos. Y el que pagó con una condena fue Walter Beltrame, el jefe de pista de Southern Winds que había revelado que «Jaime era parte de la empresa». Además cayeron dos colombianos y dos españoles casi anónimos. Los peruanos de Tacna zafaron.

Eso sí, Southern Winds tuvo que cerrar por culpa del escándalo. Muchos de sus empleados fueron absorbidos por una nueva aerolínea sin rutas ni aviones, llamada Safe Fly. La había creado de la noche a la mañana un gran amigo del secretario Jaime, el empresario transportista Ricardo Cirigliano. Lo curioso es que la fantasmal Safe Fly, que solo generaba pérdidas, luego fue ofrecida a otro hombre de negocios del sector, el español Antonio Mata, ex gerente de Aerolíneas Argentinas cuando esa empresa aún se mantenía privatizada.

El propio Mata me confesó el extraño ofrecimiento cuando lo llamé en junio de 2008:

—Ricardo Jaime quería que yo comprara la empresa de Cirigliano en 6 millones de dólares. Y si no lo hacía, no me iba a dar la licencia para empezar a operar con mi nueva aerolínea, Air Pampas. «El precio es este», dijo.

—¿Valía 6 millones de dólares Safe Fly? — pregunté.

—¡No, hombre, eso es un disparate! —contestó Mata—. Si no tenía aviones ni rutas, solo deudas. ¡Esos 6 millones eran un peaje!

Mata, que nunca pagó esa suma y tampoco pudo empezar a operar con su nueva aerolínea, terminaría detenido por evasión fiscal en abril de 2015, condenado por la Justicia española. En el entreverado mundo de los negocios, el espionaje y la política no hay buenos y malos, sino malos y peores.

Pero hay que volver al agente Rosa y su vida post Southern Winds. El hombre se recibió de abogado y a eso se dedica hoy. Vivió con alivio el descabezamiento de la vieja SIDE de «Paco» Larcher y su reemplazo por la Agencia Federal de Inteligencia, la AFI que con Macri dirigió Gustavo Arribas, un gran amigo del ex presidente.

Lo cierto es que, con el cambio de mando, a Rosa se le ocurrió que acaso podía volver a su antigua ocupación. Arribas no era un extraño para él. No lo conocía en persona, pero sabía que en otros tiempos había sido el escribano de su tía, Nancy Quintás, ex esposa del fallecido dueño de las marcas Fargo y Dufour, el francés Jacques Gouggenheim. Y además había otro vínculo firme de Rosa con el mundo macrista: su prima Valeria Giuliani, la hija de la tía Nancy, era esposa del actor Martín Seefeld, uno de los mejores amigos del actual Presidente y también de Arribas, su jefe de Inteligencia.

Las perspectivas parecían buenas, pero algo falló.

Arribas citó a Rosa en su despacho de la AFI para una entrevista de trabajo a fines de 2016 y se mostró interesado.

Durante la charla, el ex agente fue sincero:

—Yo no te vengo a pedir un cargo. Si querés, vos mandame a limpiar los baños y dejame que me jubile.

El otro rio con la ocurrencia.

Rosa le explicó que en él podía confiar: primo de la mujer de Seefeld, sobrino de Nancy Quintás…

—Te voy a hacer llamar, quedate tranquilo —lo despachó Arribas luego de un rato.

Y nunca cumplió.

—Es raro —me cuenta Rosa—, el tipo parecía interesado de verdad.

—¿Le contaste lo de Southern Winds? —pregunto.

El ex agente se queda pensando.

—Sí, se lo conté por arriba —contesta—. ¿Creés que eso lo pudo haber asustado?

Hay algo cierto: la subsecretaria de Inteligencia que secunda a Arribas es Silvia Majdalani, una vieja conocida de «Paco» Larcher, su predecesor kirchnerista en el cargo. Los hijos de ambos espías comparten el mismo colegio, el San Jorge de Quilmes. Y sus parejas, la mujer de Larcher y el marido de Majdalani, tienen sus oficinas laborales en el mismo edificio. Muchas coincidencias.

La propia Majdalani le reconoció a la revista Noticias: «Mi hijo y el de Larcher son íntimos amigos, se educaron juntos. Los padres de ese grupo de chicos hoy nos vemos, comemos, nos invitamos a fiestas, viajamos con los chicos…».

¿El lazo entre la segunda de la AFI macrista y el hombre fuerte de la antigua SIDE K acaso boicoteó la reinserción laboral de Rosa? Es posible.

Le aporto el dato:

—Sabías que la segunda de la AFI, Majdalani, es una vieja amiga de Larcher, ¿no?

—Exacto —asiente el ex agente—. Por ahí viene la cosa.

Luego de ser ignorado por Arribas, Rosa decidió exponer su testimonio ante la Justicia. Su denuncia escrita recayó en el juzgado de Sergio Torres, quien lo citó a declarar en diciembre de 2017, tras largos meses de demora porque la AFI no aceptaba lo que pedía el juez: relevar al ex agente del secreto profesional, una condición necesaria para que hablase.

—Tardaron casi un año en hacerlo —cuenta Rosa—, al final me relevaron del secreto y también le confirmaron al juez que yo fui parte de la SIDE. Aunque no le mandaron mi legajo.

—¿Por qué tardaron tanto?

—Sé que en un momento Torres los apuró, les hizo saber que si la AFI no me permitía hablar, él como juez también podía relevarme del secreto. Ahí reaccionaron.

—Pero a desgano.

—Sí. Infiero que pueden estar ninguneando la denuncia porque los afecta. A ellos les podría caber encubrimiento agravado.

—¿Y hoy la causa se está moviendo? — pregunto.

Rosa deja pasar unos segundos.

Se encoge de hombros.

—Muy lento —contesta resoplando—: meterse con la SIDE no es para cualquiera.

* Extraído del libro “Historias de espías (y espiados)” (Planeta, 2019)