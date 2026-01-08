Estrenan nuevo cómic en las redes libertarias: Toto "El Pagadeudas" Caputo

En las redes libertarias se viralizó un cómic simple y breve que muestra al ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, como un héroe cotidiano: llega, paga la deuda externa de un plumazo y se va. Sin capa ni músculos, solo él resolviendo el problema con un gesto directo. El meme, difundido masivamente en X por cuentas oficialistas, celebra la operación que evitó un default inmediato. Javier Milei lo amplificó al repostear contenido similar, comparando el movimiento financiero con un "golazo".

La realidad, sin embargo, es más compleja. Caputo cerró un préstamo repo por USD 3.000 millones con un consorcio de seis bancos liderados por JP Morgan –incluyendo Bank of China, BBVA, Santander y Citibank–, a una tasa del 7,4% anual en dólares y con bonos AL35 y AE38 como garantía. El plazo es de exactamente un año, y esta es la tercera operación similar en la gestión: antes hubo repos por USD 1.000 y 2.000 millones, con tasas que bajaron progresivamente pero plazos más cortos y mayores garantías.

Esta operación salvó un vencimiento urgente y evitó un default, pero el mercado no lo celebró: el riesgo país subió 1,6% hasta 575 puntos y los bonos con acciones cayeron alrededor del 3%. Los analistas dicen que es un parche de emergencia, típico de países que no consiguen préstamos normales, y no arregla el problema de fondo: faltan dólares propios y hay dudas sobre si se podrá pagar más adelante.

El gran problema son las reservas reales del Banco Central, que siguen muy bajas aunque compre dólares todos los días. El BCRA los ingresa por un lado, pero los gasta o compensa por otro para que el dólar no se dispare y la gente no se asuste con una devaluación. Es un ida y vuelta permanente: compra dólares (emitiendo pesos), luego ofrece bonos atractivos para calmar la demanda de divisas. Así las reservas que ve el FMI suben en los papeles, pero las de verdad no crecen de forma duradera.

En el ajuste mileísta, el cómic de "El Pagadeudas" divierte a la tropa libertaria, pero para el mercado y la oposición solo retrata a un ministro que refinancia obligaciones en una eterna bicicleta financiera, tomando deuda para pagar deuda sin construir reservas sólidas. El héroe, por ahora, solo resuelve en viñetas.