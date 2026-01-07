El diario inglés The Telegraph eligió a Milei como el segundo líder más influyente del mundo

El presidente argentino Javier Milei fue distinguido por el diario británico The Telegraph como el segundo líder mundial más influyente de 2025 según la votación de sus lectores, solo por detrás de la primera ministra italiana Giorgia Meloni y superando al presidente estadounidense Donald Trump, quien quedó en tercer lugar. La selección combinó evaluaciones de corresponsales, un panel de expertos y el voto popular –con más de 10.000 participantes–, destacando el impacto global de Milei en su primer año completo de mandato.

El ranking, publicado a inicios de 2026, evaluó a veinte jefes de gobierno priorizando criterios como la transformación económica positiva, reformas estructurales profundas y liderazgo en desafíos globales. En la lista elaborada por el equipo editorial, Milei ocupó el tercer puesto, detrás de Maia Sandu (presidenta de Moldavia) y Giorgia Meloni, pero escaló al segundo en la votación de los lectores, por encima de figuras como Trump, Volodímir Zelensky (cuarto) y Benjamin Netanyahu (quinto).

The Telegraph resaltó particularmente los avances económicos de Argentina bajo Milei: el control de la inflación –que pasó de niveles hiperinflacionarios a una fuerte desaceleración–, la obtención de superávit fiscal, la reducción significativa de la pobreza (de alrededor del 50% a cifras cercanas al 30-36% según informes) y el regreso de la inversión privada y el crédito. Aunque el panel editorial expresó algunas reservas sobre la sostenibilidad a largo plazo de las reformas estructurales, los lectores fueron más enfáticos en su apoyo.

Milei celebró el reconocimiento en sus redes sociales compartiendo una captura del artículo con su característica frase “fenómeno barrial”, una expresión irónica que usa para resaltar menciones internacionales favorables. Por su parte, el canciller Pablo Quirno enfatizó en X que Milei y Meloni fueron los únicos líderes en figurar en el podio tanto del voto popular como de la línea editorial, atribuyéndolo a su defensa de “los valores occidentales: la Vida, la Libertad y la Propiedad Privada”.

Desde el Gobierno interpretan esta distinción como un aval simbólico a la gestión libertaria en un contexto de profundas reformas económicas, estabilización macroeconómica y reposicionamiento internacional de Argentina. El reconocimiento se suma a otras menciones positivas en medios británicos como MoneyWeek y The Economist, que también ubicaron a Milei entre los líderes más relevantes de 2025, consolidando su proyección global al arranque de 2026 tras un inesperado éxito en las elecciones legislativas de medio término.