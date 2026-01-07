Eduardo Feinmann durísimo contra Maradona: "Fue el payasito de Maduro"

El periodista y conductor Eduardo Feinmann volvió a la carga contra Diego Armando Maradona en las redes sociales con una frase demoledora. En un posteo que se viralizó rápidamente este martes 6 de enero de 2026 en su cuenta de X (@edufeiok), Feinmann escribió: "Memoria. Fue el payasito de Maduro, tremendo violador de los DDHH y criminal de lesa humanidad."

El mensaje, acompañado de un video, resucita críticas recurrentes del periodista hacia el astro del fútbol, enfocándose en su cercanía histórica con el régimen chavista y, en particular, con Nicolás Maduro. Maradona mantuvo una relación pública de apoyo al gobierno venezolano durante los últimos años de su vida, llegando a reunirse con Maduro y a defenderlo en declaraciones y publicaciones, lo que generó polémica en Argentina y en el exterior.

No es la primera vez que Feinmann expresa un rechazo visceral hacia Maradona. En noviembre de 2025, durante su programa en A24, el conductor explotó en vivo contra un homenaje al exfutbolista por el 65° aniversario de su nacimiento. En esa ocasión, cuestionó duramente la decisión de renombrar una ruta en su honor y lanzó: "¿De dónde mierda sacan que los valores del país son los de Maradona?". Si bien reconoció que "jugaba bien a la pelota", rechazó de plano que representara los valores nacionales y lo utilizó para atacar al kirchnerismo, al que asoció con la exaltación de la figura de Diego.

El posteo reciente de Feinmann generó una fuerte repercusión en redes: acumuló miles de likes, reposts y respuestas polarizadas. Algunos usuarios respaldaron sus dichos recordando polémicas de la vida personal y política de Maradona, mientras que otros lo acusaron de cobardía por criticar a alguien fallecido y lo tildaron de "resentido" o "lacra".

Feinmann, abogado, analista político y conductor de "Feinmann" en Radio Mitre y de su programa en A24, es conocido por sus posiciones duras contra el kirchnerismo y sus aliados internacionales. Este nuevo ataque revive un debate que combina deporte, política y memoria histórica, justo en un momento de cambios drásticos en Venezuela tras la caída del régimen de Maduro.