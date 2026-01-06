Quién es Delcy Rodríguez, la nueva presidenta que reemplaza a Maduro

Delcy Eloína Rodríguez Gómez, de 56 años y nacida en Caracas, asumió este lunes la presidencia interina de Venezuela después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), alineado con el chavismo, declarara la “ausencia forzada” de Nicolás Maduro. El líder bolivariano fue capturado el 3 de enero de 2026 por fuerzas especiales estadounidenses en un operativo que lo trasladó a Nueva York junto a su esposa, Cilia Flores, para enfrentar cargos por narcoterrorismo y tráfico de drogas.

El fallo del TSJ designó a Rodríguez como presidenta encargada por un período inicial de 90 días, prorrogables, con el inmediato respaldo de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB) y de la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo. Durante la juramentación, transmitida en cadena nacional, Rodríguez declaró con voz emocionada: “Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en Estados Unidos”. Juró lealtad “por Maduro y por Chávez”, evocando la línea histórica del proceso revolucionario.

Hija de Jorge Antonio Rodríguez, fundador de la Liga Socialista asesinado bajo custodia policial en 1976 durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, Delcy creció en un ambiente de militancia izquierdista. Abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela, completó estudios de posgrado en Derecho Laboral en París. Su ingreso a la política activa llegó de la mano de Hugo Chávez: en 2006 fue designada ministra del Despacho de la Presidencia y luego ocupó la cartera de Comunicación e Información.

Su perfil internacional se consolidó como canciller entre 2014 y 2017, período en el que destacó por su retórica antiimperialista y confrontaciones directas con funcionarios estadounidenses. Bajo Nicolás Maduro ascendió rápidamente: en 2018 fue nombrada vicepresidenta ejecutiva, cargo que combinó con las carteras de Economía y Finanzas y, posteriormente, Petróleo. Forma parte del núcleo duro del poder chavista junto a su hermano Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional.

Sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea desde 2017 por su rol en la represión y el deterioro democrático, Rodríguez ha sido una de las figuras más visibles en la defensa del gobierno frente a las presiones externas. Su asunción abre un capítulo de incertidumbre: mientras denuncia la captura de Maduro como una “agresión imperialista”, extendió una sorpresiva invitación a Washington para establecer una “agenda conjunta de cooperación”. Al mismo tiempo, Donald Trump exige acceso irrestricto a los recursos petroleros venezolanos bajo amenaza de nuevas medidas.

En un país polarizado y con la economía en ruinas, Delcy Rodríguez se convierte en la figura pivotal para intentar garantizar la continuidad del chavismo. Su desafío será mantener la cohesión interna, contener eventuales disidencias en las FANB y navegar las presiones de aliados como Rusia, China e Irán frente a la ofensiva estadounidense. Por primera vez, una mujer lidera el Ejecutivo venezolano, en uno de los momentos más críticos de la historia reciente del país.