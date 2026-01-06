Video viral: la relación Maduro-Trump musicalizada por Los Pimpinela

En medio del revuelo internacional por la detención de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, las redes sociales se inundaron de memes y contenidos generados con inteligencia artificial. Uno de los más compartidos es un video deepfake donde Trump y Maduro aparecen cantando a dúo el icónico tema de Pimpinela "Olvídame y pega la vuelta", esa canción de los años 80 que simula una discusión de pareja entre los hermanos Lucía y Joaquín Galán.

En el clip, viralizado en X con miles de vistas en pocos días, Trump interpreta la parte masculina con su estilo característico, mientras Maduro toma el rol femenino, intercambiando frases como "¿Qué vienes a buscar? ¡A mí!" o "Olvídame y pega la vuelta". El montaje transforma la rivalidad política en una pelea amorosa, con Maduro "abandonando" a Trump y este respondiendo con reproches.

El video, creado con herramientas de IA, circula bajo hashtags como #Trump #Maduro #IA #Viral y ha generado risas y comentarios divididos: algunos lo ven como una parodia ingeniosa de la "ruptura" entre el chavismo y la administración Trump, mientras otros critican el uso de deepfakes en un contexto sensible de intervención militar y cargos por narcoterrorismo.

Pimpinela, el dúo argentino que hizo famosa la canción con su formato de "pelea cantada", se convirtió involuntariamente en la banda sonora de este momento histórico. El tema original, un clásico latinoamericano de desencuentros amorosos, encaja perfectamente con la narrativa de traición y despedida que muchos ven en la caída de Maduro.