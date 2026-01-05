El biógrafo de Milei se mete con la sexualidad del presidente de Colombia

El escritor Nicolás Márquez, uno de los biógrafos y defensores públicos de Javier Milei, volvió a quedar envuelto en una fuerte polémica tras publicar un mensaje ofensivo contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro. El comentario fue difundido en su cuenta de X en un contexto regional marcado por la crisis en Venezuela y el endurecimiento del discurso de Donald Trump hacia los gobiernos latinoamericanos.

“Bueno, el culo a @gustavopetrourrego se lo cuida y atiende un travesti centroamericano. De modo que presumo que en esa materia el narcodictador colombiano tiene experiencia”, escribió Márquez, en un posteo que generó repudio inmediato por su contenido discriminatorio y sexualmente explícito.

No se trata de un exabrupto aislado. En el pasado, Márquez ya había realizado declaraciones homofóbicas que despertaron amplio rechazo. En 2024, sostuvo públicamente que la homosexualidad era una “conducta insana y autodestructiva”, afirmaciones que fueron cuestionadas por dirigentes políticos, organizaciones sociales y colectivos de derechos humanos.

El ataque verbal contra Petro se produjo luego de que el presidente colombiano protagonizara un cruce público con Trump, en el que el mandatario estadounidense lanzó advertencias directas en el marco de la escalada regional posterior a la captura de Nicolás Maduro. En ese escenario, el conflicto diplomático se trasladó también al plano discursivo, con alineamientos explícitos y reacciones desde distintos sectores políticos.

En ese contexto, Márquez tomó partido y llevó la disputa al terreno personal, con un mensaje que excedió el debate político y volvió a encender la discusión sobre los límites del discurso público. Aunque no ocupa ningún cargo formal en el Gobierno, su figura suele ser asociada al entorno ideológico del Presidente argentino, lo que amplificó el impacto del episodio en un clima regional ya atravesado por tensiones diplomáticas y confrontaciones verbales.