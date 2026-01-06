La relación de Argentina con la Venezuela chavista en las tapas de NOTICIAS

En las últimas décadas, la relación de la Argentina con la Venezuela gobernada por el chavismo estuvo atravesada por afinidades políticas, acuerdos energéticos y episodios de tensión que quedaron reflejados en distintas tapas de Revista NOTICIAS. Ese vínculo volvió a quedar bajo la lupa tras un hecho de impacto internacional: el 3 de enero de 2026, fuerzas estadounidenses capturaron en Caracas a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en una operación militar ordenada por Donald Trump. Desde Washington se informó que Maduro será trasladado a Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo y otros delitos, mientras Estados Unidos anunció que asumirá de manera transitoria tareas para garantizar un proceso de transición en el país.

A lo largo de los años, NOTICIAS documentó ese entramado bilateral con portadas que retrataron desde la cercanía política durante los gobiernos kirchneristas hasta el progresivo deterioro del escenario regional y las controversias en torno al régimen venezolano. Esas tapas funcionan hoy como un archivo visual de una etapa clave de la política exterior argentina y del lugar que ocupó Venezuela en la agenda local.

Los negocios secretos Chávez - De Vido (29/07/2006)

Los fantásticos anuncios de integración se reducían a pagar tres veces más caro el fuel oil y a especular con los bonos argentinos. Una relación oscura.

La ruta de las valijas negras (11/08/2007)

La misteriosa historia del venezolano que traía 800.000 dólares y la caída de Uberti. Cuántas veces se usó la misma ruta. El insólito contraataque de De Vido.

El misterio octava pasajera (18/08/2007)

Quién era la funcionaria que voló con la valija de los dólares. Su increíble progreso: de empleada de Portal y Garbarino a viajar por el mundo en misiones oficiales con el echado Uberti.

Las pruebas de la caja negra (15/12/2007)

La investigación completa del FBI que apuntaba al eje Chávez-De Vido. El rol clave de Claudio Uberti. La verdadera historia de los cuatro detenidos. Por qué se tardó en contárselo a Cristina.

El día que Antonini Wilson estuvo en la Casa Rosada (21/12/2007)

El “valijero” estuvo en la Casa de Gobierno dos días después de querer ingresar con plata negra al país. La confesión que quebró el pacto de silencio.

La rehén de Chávez (08/03/2008)

Los increíbles negocios que la Presidenta está obligada a honrar.

La segunda soledad de Cristina (8/03/2013)

Intimidad del peor golpe que sufrió CFK desde que quedó viuda. La chance del liderazgo regional y la resignificación del luto.