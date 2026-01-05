El abrazo de oso de Milei a Victoria Villarruel: la excluyó del aumento a los funcionarios

En los primeros días de 2026, el presidente Javier Milei firmó un decreto que otorga un aumento salarial a los altos funcionarios del Poder Ejecutivo, pero excluyó expresamente al propio presidente y a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, del beneficio.

La medida, publicada en el Boletín Oficial como parte del Decreto 931/2025, actualiza las remuneraciones de ministros, secretarios y subsecretarios del Gobierno nacional después de un período prolongado de congelamiento, con la condición de que el incremento no retrotraiga sus efectos y quede sujeto a la continuidad del superávit fiscal.

La exclusión de Milei y de Villarruel del aumento salarial generó sorpresa y tensiones internas en la Casa Rosada, donde ya vienen registrándose roces entre el Presidente y su compañera de fórmula por diferencias políticas y de estilo.

Villarruel, que preside el Senado, se ha quejado en el pasado de que su salario como vicepresidenta es bajo en comparación con otros altos cargos y en relación con la inflación, llegando a afirmar en redes sociales que “me pagan dos chirolas y soy vice”, al referirse a su haber congelado por políticas de austeridad.

La decisión de excluir a ambos del incremento se da en un contexto de ajuste del gasto público promovido por la administración, que busca mostrar sacrificio de sus propias estructuras mientras impulsa recomposiciones salariales para el gabinete.

El gesto, percibido por algunos sectores como un “abrazo de oso” político, pone en evidencia la distancia entre Milei y Villarruel, una relación que ha exhibido tensiones internas desde la campaña electoral y que, con esta medida, vuelve a ocupar espacios de debate tanto en la política como en los medios.