Los famosos reaccionan a la encuesta de los 100 influyentes de NOTICIAS

La encuesta anual de NOTICIAS, elaborada por Giacobbe & Asociados entre el 5 y el 16 de diciembre, generó un amplio revuelo en redes al revelar las 100 personalidades más influyentes de Argentina en 2025. Javier Milei lidera por tercer año consecutivo, seguido por Donald Trump y Lionel Messi. La lista incluye vivos, fallecidos y entidades colectivas, con figuras históricas como San Martín (4°), Maradona (8°), Perón (10°) y hasta Jesús (19°). Pero lo que más atención captó en X fueron las posiciones de influencers, periodistas y celebridades, desatando reacciones entre el orgullo, la ironía y las críticas.

El caso más comentado es el de Daniel Parisini, "Gordo Dan" (@GordoDan_), en el puesto 55 —descrito como "el tuitero más conocido del Presidente"—, por encima de Lali Espósito (71). Gordo Dan celebró con un post que acumuló más de 7.000 likes y 250.000 vistas: "¡Gracias Revista Noticias por destacarme entre las 100 personas más influyentes del año!". La comparación desató burlas y memes: cuentas como @GigaTTS_ y @losmejoresonlin destacaron que "Gordo Dan quedó en el puesto 55, y muy atrás quedó Lali Depósito, en el 71". Otro usuario, @martuuu16_, ironizó: "Al Gordo Dan lo pusieron en el puesto 55... Mientras que a Ladri Depósito la pusieron el puesto 71. Se dan cuenta que ganar las elecciones es todo?". Estas respuestas reflejan la polarización ideológica, con sectores oficialistas festejando el ascenso de figuras digitales mileístas.

Otros celebraron su inclusión con entusiasmo. El periodista Jonatan Viale (@JonatanViale), incluido en la lista, publicó: "Un honor estar entre los 100 más influyentes de Argentina", acompañado de capturas de la encuesta, generando cientos de interacciones. Agustín Laje (@AgustinLaje), en el 49°, escribió: "Por séptimo año consecutivo, estoy entre las 100 personas más influyentes en Argentina. Esta vez me toca ser el único cordobés en el ranking. Gracias a todos mis seguidores y lectores por el inestimable apoyo en 2025. Que 2026 nos depare nuevas victorias en la batalla cultural!". Su post superó los 4.000 likes. Emmanuel Dannan (@DanannOficial), en el 70°, agregó: "Por sexto año consecutivo... Contra viento y marea, TRIUNFA LA LIBERTAD". Eduardo Feinmann (@edufeiok) también agradeció su posición, y cuentas afines destacaron a Victoria Villarruel (73°).

Incluso figuras internacionales como Nayib Bukele (20°) fueron resaltadas por usuarios salvadoreños y argentinos. También hubo críticas: algunos cuestionaron las posiciones altas que ocuparon varios influencers, y otros lamentaron ausencias notables.

La encuesta confirma el peso creciente de las redes en la influencia actual y se convirtió en un nuevo capítulo de la batalla cultural argentina, con debates sobre representación y polarización que siguen vigentes.