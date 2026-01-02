El irónico mensaje de Adorni a una dirigente social: “No te olvides: siempre por la vereda”

La socióloga y dirigente de izquierda Manuela Castañeira cerró el año con un mensaje combativo en redes sociales. En su cuenta de X, escribió: “Cerramos un 2025 de plantarle cara al gobierno oscurantista de Milei y sus ataques. Vamos por un 2026 de lucha en las calles y por una salida anticapitalista”.

El posteo no pasó desapercibido en el oficialismo. Manuel Adorni, jefe de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina y una de las voces más visibles del Gobierno en redes, le respondió con un mensaje breve y cargado de ironía: “Dale, lo que sí no te olvides: siempre por la vereda. Besos. Fin.”.

El comentario aludió de manera directa al protocolo antipiquetes impulsado por la gestión de Javier Milei, que habilita una intervención rápida de las fuerzas de seguridad para liberar la circulación en la vía pública. Desde el Gobierno destacan que, a partir de su aplicación, los cortes de calles y avenidas se redujeron de forma significativa.

Según datos oficiales, desde abril de 2025 no se registran cortes totales en arterias clave de la Ciudad de Buenos Aires, como la avenida 9 de Julio, uno de los principales escenarios históricos de protestas sociales y piquetes.

El intercambio volvió a reflejar una de las marcas del estilo comunicacional del oficialismo. Adorni utiliza con frecuencia las redes sociales para responder a dirigentes opositores con mensajes irónicos y frases cortantes, una estrategia que busca reforzar el mensaje político del Gobierno y, al mismo tiempo, marcar posición frente a la protesta callejera.