El Gordo Dan extasiado porque Milei no se toma vacaciones: “Prócer absoluto”

Daniel "El Gordo Dan" Parisini volvió a celebrar con entusiasmo a Javier Milei luego de que se conociera que el Presidente no se tomará vacaciones durante el verano. “No descansa ni un día el loco, prócer absoluto”, escribió en su cuenta de X, en un mensaje que rápidamente circuló entre las cuentas afines al oficialismo.

Parisini es uno de los defensores más acérrimos del mandatario en redes sociales y suele amplificar cada gesto del Presidente como una señal de compromiso extremo con la gestión y las reformas impulsadas por el Gobierno.

El mensaje llegó en un contexto particular: Milei decidió no tomarse descanso durante enero y mantenerse activo en la agenda presidencial, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Quinta de Olivos. Incluso, está previsto que continúe con reuniones y actividades de trabajo durante los fines de semana, rompiendo con la tradición de receso estival que caracterizó a gobiernos anteriores.

Dentro de su agenda, sí figura un viaje oficial al exterior para participar del Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, uno de los eventos clave del calendario político y económico internacional. Más allá de esa salida puntual, el Presidente no tiene programado ningún período formal de vacaciones.

Para sus seguidores, esta decisión refuerza la imagen de un líder abocado de manera permanente a la gestión. En las redes libertarias, la ausencia de descanso fue leída como una muestra de entrega total al cargo y un contraste con la “casta política”, argumento que El Gordo Dan sintetizó en su mensaje de exaltación.