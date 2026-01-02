Zulemita Menem reveló que ayudó al Gordo Dan en sus comienzos en la política

La pelea entre Zulemita Menem y el influencer libertario Daniel “El Gordo Dan” Parisini, que comenzó el año en redes sociales por sus polémicos comentarios sobre el Islam, terminó por sacar a la luz una historia menos conocida: el propio recorrido político de Dan y la mano que, según la hija del ex presidente, recibió en sus inicios.

La controversia estalló a fines de diciembre, cuando Dan publicó una serie de tuits fuertemente críticos sobre el Islam, calificando a esa religión como incompatible con los “valores occidentales” y vinculándola incluso con problemas culturales. Esto desató un duro cruce con Zulemita, quien desde su cuenta de X no solo defendió la fe que profesa —el Islam—, sino que además le recordó al influencer que no llegó solo a la escena política.

“Nos conocemos desde hace muchos años, desde aquellos inicios en Twitter, cuando vos y Agustín Romo comenzaban a involucrarse en el apasionante mundo de la política, y yo colaboré acercándolos a dirigentes y espacios”, escribió Zulemita Menem en una extensa carta pública. Más allá del reclamo en torno a los comentarios religiosos, su mensaje buscó subrayar que, en el pasado, ella misma lo había introducido en círculos que ayudaron a dar sus primeros pasos políticos.

El recuerdo de Zulemita no fue meramente anecdótico: mencionó que incluso permitió el uso de frases vinculadas a su padre —como “no los voy a defraudar” o “hasta la estratósfera”— en remeras de campaña, como parte de ese apoyo inicial. Fue un gesto que hoy, frente a la pelea en redes, se tradujo en una frase que muchos interpretaron como un reproche: “ingrato, ¿ya te olvidaste cuando te di una mano?”.

El cruce no se quedó en la anécdota. La defensa de Zulemita del Islam también incluyó una crítica explícita a la generalización de estereotipos y la necesidad de respeto hacia distintas confesiones religiosas en la Argentina. Su postura generó también reacciones dentro del mismo oficialismo, donde figuras con orígenes musulmanes respondieron al debate, subrayando que la convivencia religiosa en el espacio político es más amplia de lo que sugieren algunas frases polémicas.

En definitiva, lo que empezó como una discusión sobre religión terminó reavivando una vieja historia de ayuda política que Zulemita Menem no dudó en traer a colación, dejando en evidencia tensiones internas que van más allá de un intercambio de tuits.