El video con IA de Milei reconciliándose con todos sus enemigos para Año Nuevo

Un video generado con inteligencia artificial volvió a circular con fuerza en redes sociales en el marco de los festejos de Año Nuevo y tuvo como protagonista a Javier Milei. La pieza, de tono irónico y festivo, lo muestra al Presidente brindando y “reconciliándose” con una extensa lista de adversarios políticos, mediáticos y culturales, al ritmo de "Salud, dinero y amor", el clásico de Los Rodríguez interpretado por Andrés Calamaro.

En la animación, Milei aparece levantando una copa junto a figuras con las que mantuvo enfrentamientos públicos de distinta intensidad a lo largo de los últimos años. Entre ellas se destacan Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Axel Kicillof, Sergio Massa y Mauricio Macri, además de nombres ligados al deporte y al espectáculo como Juan Román Riquelme, Claudio “Chiqui” Tapia, Lali Espósito y María Becerra. También figura Victoria Villarruel, su actual vicepresidenta, con quien atravesó episodios de tensión política y discursiva.

https://rudo.video/vod/bVBGiO

El video retoma, en clave de ficción, el estilo confrontativo que caracterizó a Milei tanto antes como después de su llegada a la Casa Rosada. Algunas de las rivalidades más visibles que aparecen en la pieza son las que mantuvo con Cristina Kirchner y Sergio Massa, con quienes sostuvo cruces reiterados durante la campaña presidencial y en debates posteriores.

El ámbito cultural también ocupa un lugar central en la animación. Lali Espósito y María Becerra aparecen dentro del brindis virtual luego de haber sido cuestionadas por el Presidente, quien en distintas oportunidades las criticó por presuntos vínculos con el financiamiento estatal de sus presentaciones, un tema que derivó en debates públicos y respuestas desde el sector artístico.

Con una estética de animación y recursos propios de la inteligencia artificial, el video se inscribe dentro de las producciones digitales que circulan habitualmente en redes sociales en fechas festivas. La pieza propone una escena ficticia de encuentro entre el Presidente y diversas figuras con las que mantiene diferencias, sin referencias explícitas a hechos reales ni a situaciones concretas más allá de los antecedentes públicos de cada relación.