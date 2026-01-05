El polémico video que reposteó Milei sobre Maduro y "el diablo" Trump

En medio de un escenario de alta tensión internacional tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, en una operación ordenada por Donald Trump, el presidente Javier Milei volvió a expresarse a través de sus redes sociales. Desde su cuenta personal de Instagram, el mandatario compartió un video montaje de circulación previa, acompañado por un mensaje con tono irónico: “Tener cuidado con lo que se pide… Se puede hacer realidad… VLLC!”.

El video recupera una declaración pasada de Maduro en la que desafía a Estados Unidos: “Aquí los espero en Miraflores, no tarden en llegar cobardes”, en alusión a una posible intervención militar. A continuación, el montaje muestra imágenes de tropas estadounidenses arribando a Venezuela, simulando una invasión que se vincula con la reciente operación que derivó en la detención del líder chavista y su traslado a Nueva York. La secuencia está musicalizada con “Thunderstruck”, de AC/DC.

La publicación fue interpretada como un gesto de respaldo a la acción estadounidense y como una crítica implícita a Maduro, a quien Milei ha cuestionado en reiteradas ocasiones. El cierre del posteo con la sigla “VLLC”, habitual en los mensajes del Presidente, refuerza el tono celebratorio de la publicación.

No es la primera vez que Milei utiliza sus redes sociales para pronunciarse sobre temas de política internacional. Su alineamiento con Trump lo ha diferenciado de otros presidentes de la región, como Lula da Silva y Gustavo Petro, quienes expresaron su rechazo a la operación por considerarla una violación a la soberanía venezolana.

El posteo se difundió en un contexto sensible, con Maduro enfrentando cargos por narcoterrorismo en Estados Unidos y con un escenario político incierto en Venezuela. Mientras para el Gobierno argentino el episodio representa un respaldo a su postura ideológica, sectores críticos cuestionaron el impacto diplomático de este tipo de intervenciones públicas.