Archivo de Cristina Kirchner: "Los reyes magos son los papás"

La entonces vicepresidenta, en medio de un discurso encendido donde criticaba a la oposición y al periodismo por supuestas mentiras, soltó la frase para enfatizar que "ya estamos todos grandes" y que ciertas cosas eran obvias: "Somos todos grandes, basta viejo. Los Reyes Magos son los papás, no jorobemos más".

Inmediatamente se dio cuenta del desliz y, pensando en los niños que podían estar viéndola –incluida su nieta Helena, que en ese momento tenía 5 años–, exclamó: "Uy, me van a matar los padres, ¿no? Ay, me di cuenta, me di cuenta... Helena me está mirando. Por favor, corten esa parte, que los padres me van a matar y con mucha razón".

El momento generó risas en el escenario y se convirtió en viral instantáneo en redes sociales, donde el tema se volvió trending topic. Usuarios debatieron entre el humor del "blooper" y críticas por "develar" el secreto infantil en un acto político masivo, que contó con la presencia del presidente Alberto Fernández y los principales candidatos oficialistas.

El episodio, que hoy circula nuevamente en memes y compilados de "archivos" políticos, muestra un lado más espontáneo y humano de CFK, en contraste con su habitual tono combativo. Cuatro años después, la frase sigue siendo recordada como uno de los momentos más ligeros –y accidentales– de su trayectoria discursiva.