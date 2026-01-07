Trump sobre los venezolanos: "Son las personas más feas que he visto"

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, generó una nueva polémica con comentarios despectivos hacia manifestantes venezolanos que protestaron contra la intervención militar estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro. En declaraciones recientes, Trump afirmó: "Son los más feos que he visto en la vida", refiriéndose a los participantes en una movilización en Nueva York.

El contexto de las frases se dio tras el operativo que derivó en el bombardeo a Caracas y el secuestro del exdictador chavista. Mientras en gran parte del mundo –incluyendo sectores de la diáspora venezolana– se celebraba la caída del régimen, grupos de venezolanos residentes en Estados Unidos salieron a las calles para repudiar lo que consideraron una agresión imperialista. En Nueva York, una de esas protestas llamó la atención de Trump, quien ironizó: "Venezuela, todo el mundo manifestándose contento, salvo en Nueva York. ¿Pero de dónde ha salido esta gente?".

Acto seguido, el magnate redobló la apuesta al sugerir que los manifestantes eran mercenarios: "Estaban todos pagados, no sabían ni de qué hablaban". Sus palabras, que rápidamente se viralizaron, suman un nuevo capítulo a la retórica confrontativa de Trump hacia quienes cuestionan sus políticas exteriores, especialmente en relación con América Latina.

Las manifestaciones en solidaridad con el gobierno venezolano derrocado se replicaron en varias ciudades del mundo, aunque minoritarias en comparación con las celebraciones masivas por el fin del chavismo. En Argentina, por ejemplo, la comunidad venezolana llenó el Obelisco para festejar, sin registros de protestas significativas en apoyo a Maduro.

Las declaraciones de Trump, emitidas en los primeros días de enero de 2026, anticipan un tono duro para su próxima gestión en materia de política internacional hacia la región.