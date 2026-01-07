Bullrich sobre los venezolanos que cortaron la calle en su festejo: "Yo no estaba en Buenos Aires"

En una entrevista radial, la senadora nacional Patricia Bullrich (La Libertad Avanza) fue consultada sobre los festejos de la comunidad venezolana en el Obelisco porteño tras la captura de Nicolás Maduro, donde miles de personas cortaron las calles para celebrar el fin del régimen chavista. Ante la pregunta de por qué los venezolanos pudieron interrumpir el tránsito mientras que las protestas argentinas enfrentan protocolos antipiquetes, Bullrich respondió inicialmente negando que hubiera cortes, para luego afirmar: "Ah no sé, no vi, yo no estaba en Buenos Aires". Sin embargo, la legisladora había participado activamente en el acto el día anterior, donde incluso dio un discurso.

Los festejos se iniciaron el sábado 3 de enero de 2026, cuando cientos de venezolanos residentes en Argentina se congregaron en el Obelisco para expresar su alegría por la detención de Maduro en un operativo liderado por Estados Unidos. La concentración se extendió hasta la noche, con banderas, carteles y gorras tricolores, y generó interrupciones en el tránsito de la zona céntrica de Buenos Aires. Bullrich asistió al evento y se dirigió a la multitud, celebrando la caída del régimen y afirmando que "Argentina está dispuesta a participar en la transición de Venezuela". También exigió la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Caracas desde diciembre de 2024.

Al día siguiente, en una entrevista en Urbana Play 104.3, la senadora fue interpelada sobre la aparente doble vara en el manejo de protestas. El diálogo fue el siguiente: "¿Bullrich, por qué los venezolanos sí pueden cortar la calle y los argentinos no?" "No estaban cortando la calle". "Sí estaban cortando la calle". "Ah no sé, no vi, yo no estaba en Buenos Aires".

Esta respuesta generó críticas inmediatas en redes sociales, donde usuarios recordaron su presencia en el acto, documentada con fotos y videos. El clip de la entrevista se viralizó rápidamente en X (ex Twitter), acumulando miles de visualizaciones y comentarios que cuestionaban su memoria o honestidad.

Bullrich, exministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri y actual senadora por la Ciudad de Buenos Aires, ha sido una figura clave en la implementación de protocolos contra piquetes en Argentina. El contraste con los festejos venezolanos resalta debates sobre la aplicación selectiva de estas medidas, especialmente en un contexto de apoyo oficial al cambio político en Venezuela.