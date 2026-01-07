Investigación: qué ocurrió con el celular de Santiago Maldonado

La llamada duró 23 segundos.

Fue hecha a las 15:18 del 2 de agosto de 2017, un miércoles.

El que llamó es Ariel Garzi, un joven artesano que vive en El Bolsón. El que atendió, no se sabe quién fue.

Garzi declaró ante la Justicia:

—Escuché ecos y pasos, como dentro de un recinto cerrado. Y después cortaron.

El celular al que había llamado, el de esos 23 segúndos sin palabras, solo ecos y pasos, era el de su amigo, Santiago Maldonado.

Cuando Garzi volvió a llamar, un minuto después, el aparato ya había sido apagado.

Maldonado estaba desaparecido desde el día anterior, cuando él y varios mapuches de la comunidad de Pu Lof cortaron la ruta 40 y fueron reprimidos por agentes de la Gendarmería y corridos hasta la vera del río Chubut. Los mapuches llegaron a cruzar el río entre los disparos y piedrazos de los gendarmes y así huyeron.

¿Y Maldonado? Aún nada se sabía por entonces.

El porteño de 28 años, que había viajado con su mochila al Sur para embeberse de la causa y el estilo de vida de los indígenas que reclamaban por sus tierras, ahora era un espectro. Su celular, eso sí, seguía funcionando. Al menos, durante aquellos 23 segundos de ecos y pasos en que lo llamó su amigo.

¿Quién había atendido el llamado? ¿El propio Maldonado? ¿Alguno de sus posibles captores de la Gendarmería? ¿Un desconocido cualquiera que encontró el celular por casualidad?

Al misterio más urticante del caso Maldonado le faltaba un detective, y por qué no habría de ser un viejo conocido de la SIDE que se especializa en teléfonos: Ariel Garbarz, ingeniero eléctrico y ex director del Proyecto Nacional de Teleinformática de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Garbarz intentó investigar el asunto, al menos hasta donde lo dejaron.

—Alguien atendió ese celular —me dice el ingeniero—. No sabemos quién, pero alguien lo atendió.

Garbarz conoce la historia por dentro porque participó de ella desde un comienzo. En las semanas que siguieron a la desaparición de Maldonado en la localidad chubutense de Cushamen, denunció que faltaban pericias clave que el juez federal de la provincia no había encargado para esclarecer el caso, como la geolocalización de los teléfonos de todos los involucrados, empezando por el tatuador. El comentario del experto no pasó inadvertido.

Garbarz cuenta:

—Después de eso, vino a verme a Buenos Aires la fiscal de la causa, Silvina Ávila. Le interesaba mucho lo de la geolocalización, que es un servicio que nosotros prestamos.

—¿Dónde se vieron? —pregunto.

—Me citó en la Procuración General de la Nación,en el microcentro —dice Garbarz— . Me tomó declaración testimonial. Estaba con otras dos fiscales.

—¿Qué le preguntó ella?

—Muchas cosas. Cómo se podía hacer lo de la geolocalización. Y si había antenas en la comunidad mapuche de Pu Lof, y si se podían rastrear los llamados con esas antenas. Le dije que lo de las antenas de Pu Lof no lo sabía, aunque después averiguamos que tenían una chiquita. Lo que sí era posible hacer era la geolocalización, no solo del teléfono de Maldonado, sino de todos los que estaban en esa escena.

—Incluidos los gendarmes.

—Claro. Gendarmes y mapuches. Le propuse a la fiscal tomar los celulares de los gendarmes y mapuches involucrados en la escena y hacer una geolocalización dinámica. Es decir, minuto a minuto, para establecer los movimientos de cada uno. Así podíamos determinar, por ejemplo, si los gendarmes se lo habían llevado a Maldonado en la camioneta, algo que siempre dijeron los mapuches.

—¿La fiscal qué decía?

—Estaba muy interesada. Le expliqué que ese sistema tenía un margen de error menor a 100 metros. Lo habíamos utilizado en la causa del asesinato de Mariano Ferreyra, el militante del Partido Obrero, y a partir de eso el juez pudo determinar el ángulo del disparo y condenó al barra Cristian Favale. Sí, la fiscal Ávila estaba interesada…

—¿Y qué pasó?

—Después de lo que le expuse, ella me pidió que yo fuera perito de la fiscalía. Le dije que sí, obvio.

—¿Y después?

—Me pidió también que al día siguiente la acompañara a la sede en Capital de Telefónica, la dueña de Movistar, para pedir los «metadatos» que permiten hacer la geolocalización. Son los datos técnicos del teléfono: la celda, el sector, el «arriving time», es decir, el tiempo que la llamada tarda en ir de la antena al celular, con lo cual obtenemos la distancia entre antena y celular y hasta el ángulo de impacto.

—¿Entonces fueron a Telefónica? —pregunto.

Garbarz rezonga:

—Íbamos a ir al día siguiente, y yo iba a ser perito de la fiscalía. ¡Pero nunca más me llamó!

—Qué raro —le digo— . ¿Qué pasó?

—Evidentemente —concluye el ingeniero— hubo una orden de dar marcha atrás. Alguien la frenó. Yo intenté comunicarme por todas las vías: nada. No me volvió a contestar un mensaje.

—¿Esto cuándo ocurrió?

— En los últimos días de agosto. Estaba por cumplirse un mes de la desaparición de este muchacho.

—¿Ya se sabía del llamado de Garzi a Maldonado?

—La vez que hablamos, la fiscal Ávila me confirmó que ese llamado lo habían visto en los informes que pidieron a Telefónica, y que por eso lo llamaron a Garzi a declarar. Él aportó la captura de pantalla de su celular, donde figuraba el llamado a Maldonado. Sí, eso ya lo tenían en la causa.

—Pero no avanzaron con esa pista.

—No, nada.

—El celular de Maldonado era chileno, ¿no?

—Sí. Era uno táctil. Los de Chile suelen tener mejor servicio y son más baratos, por eso los compran mucho en el Sur. El de Maldonado estaba en estado de «rooming», que es cuando la persona se encuentra en otro país.

—O sea que el celular estaba en territorio argentino cuando lo atendieron ese 2 de agosto.

—Exacto. Garzi llamó desde El Bolsón. Y el que atendió estaba cerca de Esquel, seguro. Eso es a 50 kilómetros de la escena en el río…

—En Esquel —le señalo— queda el destacamento de los gendarmes que reprimieron a Maldonado y los mapuches.

—Exacto —dice el ingeniero.

¿Por qué la fiscal Ávila cambió de opinión de la noche a la mañana con respecto a Garbarz y su asesoramiento en la causa?

El hombre acusa:

—Algo pasó, eso está claro. No sé si la amenazarono le pusieron plata.

Sin embargo, pocos días después del desaire, el ingeniero tuvo revancha. La Comisión Provincial de la Memoria, el órgano chubutense que actúa como querellante en el expediente judicial, se contactó con él para que ayudara a resolver el caso. Si la fiscal Ávila lo había dejado fuera de la investigación, ahora él volvía a meterse por la ventana.

Garbarz cuenta:

—Viajé a Esquel el 10 de septiembre, un domingo, dos semanas después de la reunión con la fiscal. Iba acompañado por el abogado de la Comisión, Guillermo Andersen. Mi trabajo allá era hacer mediciones en las antenas del lugar y descubrir cuál de ellas había captado el llamado.

—Así iban a saber dónde estaba el que atendió el celular de Maldonado.

—Claro. Era un avance importante en la causa. Pero lo curioso es que el Gobierno ya sabía todo…

Garbarz se ríe. Me cuenta la escena.

En el avión rumbo a Esquel iban Garbarz y el abogado Andersen en primera fila. En la segunda, sentados a sus espaldas, había dos altos funcionarios del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, la gran señalada por la desaparición del artesano y la actuación de los gendarmes. Uno era Gerardo Milman, el secretario de Seguridad Interior y segundo de la ministra. El otro, Gonzalo Cané, era secretario de Cooperación con los Poderes Constitucionales, una suerte de operador judicial de Bullrich.

Garbarz, que conocía a Milman, lo saludó.

—Vengo como perito de la parte querellante —le avisó.

Milman respondió:

—Sí, ya lo sé.

Garbarz dijo entre preocupado y divertido:

— Tienen un buen servicio de Inteligencia, porque esto no lo sabía nadie.

—Esa es nuestra tarea —sonrió Milman.

Garbarz negoció:

—Lo único que les pido es que me dejen trabajar tranquilo allá. Voy a revisar las antenas.

Milman contestó, siempre parco:

—Yo de eso me ocupo.

Ese mismo domingo, con el visto bueno del funcionario PRO que ya estaba al tanto de todo, Garbarz hizo su trabajo.

Así lo describe:

— En total le hice mediciones a diez antenas que podían llegar a ser las que captaron el llamado. Todas de Telefónica. Seis estaban en la ciudad, tres en los cerros y una en el aeropuerto, de menor alcance. Lo que se mide es la ubicación de las torres, la altura, la potencia de la frecuencia, la inclinación de las antenas. Y con todo eso se hace un mapa con las antenas que pueden haber tomado la señal.

—¿Encontraste lo que buscabas?

—Me encontré con una torre en el cerro La Zeta, la más potente del lugar, que capta las áreas suburbanas. Esa es la clave.

—¿Queda cerca del destacamento de Gendarmería?

—No queda tan cerca. Pero lo interesante es que una de las antenas apuntaba en dirección al destacamento.

—¿En serio?

—Sí. Está demostrado en el informe que hicimos. Entonces, a partir de esas antenas podíamos investigar dónde estaba la persona que atendió el celular de Maldonado. Es decir, estábamos en condiciones de avanzar con la geolocalización. Pero igual había que realizar pericias en todas las otras antenas para hacer la trazabilidad.

—Explicámelo en castellano.

—No importa la terminología técnica. Lo que quiero decir es que fue un trabajo interesante y con la gente de la Comisión de la Memoria coincidimos en que había que aportarlo a la causa.

—¿Y eso hicieron?

—Lo intentamos. A las siete de la mañana del día siguiente, el lunes. Y otra vez, sopa.

Garbarz recuerda los detalles como si hubieran ocurrido ayer. Al alba de ese lunes 11 de septiembre, él y el abogado de la Comisión, Andersen, se presentaron en la fiscalía de Silvina Ávila, la misma que había ignorado al ingeniero después de pedirle ayuda. Como la fiscal no estaba, los atendió su secretaria.

Lo hizo al grito de:

—¡El ingeniero no puede participar del expediente! ¡No fue designado!

El abogado Andersen intervino:

—Está equivocada, la querella pide que el ingeniero sea perito de parte.

La secretaria no aflojó:

—Bueno, eso se verá oportunamente. Ahora no está designado.

—Señora —se indignó Andersen—, ¡es obligación de la Justicia aceptar a los peritos de parte!

Garbarz se sumó:

—Es la primera vez en 25 años de trayectoria que no me aceptan como perito de parte…

—¡A usted nadie le preguntó! —levantó la voz la secretaria.

Garbarz también perdió la paciencia.

—¡La primera vez en 25 años que una fiscalía rechaza información que es clave para la causa!

En el entrevero, el ingeniero vio el expediente del caso Maldonado abierto sobre el escritorio de la feroz secretaria. Tuvo el impulso de tomarlo entre sus manos.

La mujer casi lo empujó.

—¡Córrase —le gritó—, que usted no es parte y no puede siquiera mirar! ¡Váyase!

Y pasó a la acción, acompañándolo con pasos decididos hacia la puerta de salida.

Mientras estaban en eso, el abogado Andersen aprovechó la confusión y sacó fotos del expediente con su celular. Entre ellas, una fundamental: el informe oficial de Telefónica que daba cuenta de la llamada de 23 segundos al teléfono de Maldonado. La pista que la Justicia seguía sin explorar, ahora corroborada en un documento.

Se fueron de allí con ese trofeo de guerra.

Como querellantes tenían acceso al expediente, pero nadie les había avisado del informe de Telefónica. Conseguirlo así tenía otro sabor.

Garbarz me cuenta:

—Después de eso, me enteré de que la secretaria de la fiscal es la esposa del juez Guido Otranto, al que apartaron luego del caso porque no hacía absolutamente nada…

—Es más que una casualidad —le digo.

—¿Qué te parece? —se ríe Garbarz—. Cuando me enteré, entendí todo.

—¿Qué hicieron después de que los echaron de la fiscalía?

— Nos fuimos derecho al juzgado de Otranto. Cuando llegamos, el juez nos dijo: «Ahora estoy muy ocupado». Esperamos un rato en la mesa de entrada, estaban también el abogado del CELS y el de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que eran querellantes como nosotros. No lo podíamos creer.

—El juez estaba atrincherado.

—¡Exacto! Esperamos un largo rato y como no nos atendía, pedimos audiencia para otro día. El secretario nos contestó: «No, no hay agenda».

—Increíble.

—Sí. Ahí convocamos a los medios locales frente al juzgado y contamos que teníamos aportes a la causa que la Justicia no quería recibir.

—¿No te aceptaron como perito de parte, entonces?

—Nunca. Ni cuando se fue Otranto y le pasaron la causa al nuevo juez, Gustavo Lleral. Otranto pidió que acredite títulos, lo hice, pero después nunca tuve respuesta. La Comisión Provincial de la Memoria volvió a insistir, pero tampoco le contestaron.

Garbarz me mostró la foto del informe de la compañía Telefónica que consta en el expediente y es la comprobación de que alguien atendió el celular de Maldonado un día después de que el artesano desapareciera. No quedan dudas: en esa respuesta oficial de la empresa a la Justicia, firmada por el apoderado de Telefónica, José Luis Díaz Elías, se destaca que se trató de «una llamada exitosa (contesta)».

Además, responde otras preguntas de los investigadores judiciales. Por ejemplo, la especulación de si, por haber sido un llamado de un celular nacional —el de Garzi— a otro chileno —el de Maldonado—, «podría registrarse como si el receptor contestara, pero en realidad se trataría de conexiones de antenas». La respuesta de Telefónica es enfática: «De acuerdo a los datos de la información técnica con la que se cuenta, la existencia del ticket de 23 segundos significa que la llamada existió».

Existió, por más que se tratase de una llamada inconveniente. Y debido a que existió, Telefónica se la cobró a Garzi.

Ese informe de la compañía estaba fechado el 18 de agosto de 2017 y era más que elocuente. Sin embargo, algo muy raro ocurrió después. El 15 de septiembre, un mes más tarde, el mismo apoderado de Telefónica, José Luis Díaz Elías, escribió un segundo informe por pedido de la Justicia, acaso insatisfecha con las conclusiones del primero. En ese documento, el hombre se desdijo y afirmó que no podía determinarse la existencia del llamado de Garzi al celular del desaparecido.

El juez y la fiscal del caso prefirieron esa segunda versión, que sostenía que «la comunicación fue cursada desde la República Argentina hacia un operador de la República de Chile (WOM), a través de la red nacional e internacional de transporte, pero no volvió a ingresar desde la red de la República de Chile, al menos hacia la red de Telefónica Móviles Argentina SA». Según este segundo escrito, el servicio de «rooming» habría fallado.

¿Cuál de las dos informes decía la verdad? ¿Y por qué los investigadores judiciales pidieron un segundo veredicto a la empresa telefónica?

Garbarz no tiene dudas:

—El segundo que contradice el anterior informe es fruta. Ahí hubo presiones oficiales contra la compañía. Además, lo firma el mismo apoderado del primer informe, por lo que como mínimo hay falso testimonio. Yo lo denuncié por eso, pero no pasó nada.

—¿Lo llamaron a declarar al apoderado?

—No, nunca le pidieron explicaciones. Para no tener que procesarlo por falso testimonio.

En su denuncia contra el apoderado de Telefónica, Garbarz explica por qué el primer informe descartado es el que vale. Entre otros considerandos técnicos, afirma: «El apoderado de Telefónica en su informe del 15/9 se contradice con su informe anterior, negando la prueba indubitable del ticket generado por su sistema informático de control de llamadas y registrado en su base de datos VLR de celulares visitantes, ya que afirma que el celular “no se encontraba acampando en la red de telecomunicaciones móviles de mi representada”, o sea, en áreas cubiertas por Movistar en territorio nacional, cuando fue su misma red la que detectó y registró la llamada entrante de 23 segundos al abonado 56930890486 y saliente desde el abonado 2944960012 y emitió ticket correspondiente».

Al poco tiempo, una nota del diario La Nación se hizo eco del segundo informe que negaba todo y citaba, además del escrito final de Telefónica, otra desmentida de la empresa chilena WOM, que le prestaba el servicio al celular de Maldonado. En el mismo artículo se hablaba de 22 segundos en vez de los 23 que constan en ambos informes, el verdadero y el fraudulento. Y se citaba como fuente de la información a «peritos de la Policía Federal», quienes estaban a cargo del análisis de esos documentos. Sí, una fuerza de seguridad involucrada en la investigación en la que el mismo Estado aparecía como principal sospechoso.

Así como los peritos de la Gendarmería han colaborado en los tiempos macristas en la pesquisa sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman, el expediente de Maldonado era empujado por los policías federales. Claro, los gendarmes señalados por la desaparición del tatuador estaban descartados en este caso.

La nota de La Nación concluye: «Los peritos policiales consultados deducen que tanto el celular de Garzi como el de Maldonado podrían haber carecido de crédito suficiente para utilizar el servicio de “roaming” internacional y que los 22 segundos de llamada supuestamente atendida corresponden, en realidad, al lapso que demandó el tráfico telefónico sin poder efectivizarse».

Barbudos, artesanos y sin crédito en el celular.

Una hipótesis redonda para los policías, pero que no constaba en ninguno de los informes de las telefónicas, ni siquiera como posibilidad lejana. Era más bien olfato de comisario.

Sigue hablando Garbarz:

—La propia familia de Maldonado pidió que la Justicia me cite a declarar, pero lo rechazaron. Huele a encubrimiento.

—¿Cuál es tu hipótesis de lo que pasó? —le pregunto.

—Hipótesis de trabajo hay varias —analiza el ingeniero—. Maldonado le pudo haber pasado el celular a un mapuche. O se lo quitó un gendarme, tal vez pensando que sin el celular no iban a poder localizar el cuerpo. O pudo haber atendido el propio Maldonado si para entonces no estaba muerto y es cierto que los gendarmes se lo llevaron en una camioneta. Incluso puede ser que alguien haya decidido atender el celular lejos de la escena del crimen para distraer la atención. Lo único que sabemos es que los celulares no se atienden solos. Alguien atendió…

—¿Cómo creés que murió Maldonado?

—La versión oficial indica que fue cruzando el río, no sabía nadar. Pero ya se comprobó que hubo piedrazos y disparos, por ahí el pibe estaba asustado, lo obligaron a cruzar el río para escaparse y todo terminó de la peor manera.

—¿Se ahogó?

—Se ahoga o lo ahogan. Y lo dejan ahí, no lo sacan. O sí lo sacan y después lo vuelven a poner. Sus pertenencias estaban todas cuando lo encontraron muerto en octubre. Menos el celular.

—Qué dato.

—Algo deben haber hecho porque el cuerpo apareció 300 metros río arriba del lugar donde cruzaron cuando escapaban. En el caso más leve, acá hay abandono de persona y encubrimiento.

El cuerpo de Maldonado fue encontrado en el río Chubut el 17 de octubre —qué fecha—, solo cinco días antes de las elecciones legislativas de 2017. Protagonista en ausencia de esa batalla entre Mauricio Macri y la oposición, el tatuador fue agitado como bandera por la ex presidenta Cristina Kirchner. Para sus militantes, y también para el progresismo bienpensante y porteño en general, su desaparición hablaba del peligroso modo en que el gobierno macrista maneja a sus fuerzas de seguridad. La represión había vuelto a ser una palabra de moda y las encuestas indicaban que el escándalo del mochilero le estaba restando puntos a los candidatos de Cambiemos que enfrentaban a Cristina en la provincia de Buenos Aires.

¿Qué hacer ante ese escenario? Al filo de las elecciones, y ya con el cuerpo en manos de los forenses, en los medios que comulgan con la Casa Rosada se instaló en forma urgente la hipótesis todavía extraoficial de que Maldonado había muerto por ahogamiento, y «sin signos de violencia». El resultado de los comicios acompañó ese mensaje de alivio: el oficialismo ganó en los principales distritos del país y también en la provincia, contra Cristina. Maldonado, reaparecido justo a tiempo, había hecho su parte.

Garbarz se ofusca:

—La manera en que lo usaron en la campaña fue alevosa, unos y otros. Y además, que la autopsia diga que murió ahogado y sin signos de violencia, como finalmente ocurrió, no significa que no haya sospechosos.

—¿Por qué?

—Porque al pibe tranquilamente lo pueden haber ahogado sumergiéndole la cabeza en el agua. No vas a ver mayores signos de violencia, son unos segundos…

—Entiendo.

—Y una cosa más, con la que volvemos al principio: ¿por qué lo único que sigue sin aparecer es su celular?

El aparato que usaba Maldonado se lo había dado un amigo chileno, el cantautor Nicasio Luna, que participó junto a él del corte de ruta que disparó la represión de los gendarmes. La línea del teléfono estaba a su nombre.

El relato de Luna ante la Justicia es revelador: «Más de cincuenta funcionarios de Gendarmería comenzaron avanzar por la ruta hacia nosotros disparando de manera reiterada y los que no lo hacían, nos lanzaban piedras. En el grupo me encontraba yo, Santiago Maldonado y cinco personas más de la comunidad, quienes repelíamos el avance solo con piedras», detalló.

Como Maldonado, Luna no sabía nadar. «Tomé la decisión —explicó— de seguir a uno de los muchachos de la comunidad mapuche porque no conocía la zona. Y cuando llegamos a orillas del río la única opción de no ser capturado por los gendarmes era lanzarme y cruzarlo, a pesar de no saber nadar. Lo que me ayudó fue que pude sostenerme de las ramas de sauce presentes en el lugar y quedé agarrado hundiéndome a unos cuatro metros de la costa. En ese momento llegaron cuatro efectivos de Gendarmería y me vieron que estaba inmovilizado en el río, donde comenzaron a insultarme, lanzarme piedras, y uno de ellos me apuntó con la escopeta que portaba, mientras el superior que estaba con los escopeteros le decía “fuego libre”, pero quien portaba la escopeta no lo quiso hacer o claramente se le trabó».

¿Qué sabe de la suerte corrida por su amigo Maldonado? Luna narró: «Fue en ese momento que me atreví a cruzar el río, el cual debe haber tenido un ancho de 15 metros aproximadamente. Cuando logré con dificultad llegar a la orilla, me dio la mano otro joven de la comunidad del cual desconozco su nombre y nos refugiamos con los otros muchachos. En ese momento, uno de los muchachos comentaba que habían agarrado al “Brujo”, por Santiago Maldonado, situación que no me consta. Pero otro de ellos, Matías Santana, comentó que vio a los gendarmes llevárselo a través de los binoculares».

¿Se habían llevado a Maldonado? ¿Quiso cruzar el río y no tuvo la suerte de su amigo Luna? ¿Sufrió un intento de ejecución como el chileno?

El celular que Luna le dio y que ahora no aparece no debe confundirse con otro teléfono móvil que la familia de Maldonado le entregó a la Justicia junto con varias pertenencias del joven encontradas en su vivienda de El Bolsón.

—Ese segundo teléfono —explica Garbarz— él nunca lo llevaba encima, ya fue analizado y solo tenía llamadas y mensajes de texto con sus familiares.

Sergio Maldonado, el hermano mayor de Santiago, le suma más intriga a esta historia. Cuando se puso al frente de la búsqueda del tatuador desaparecido, yendo y viniendo entre Esquel, El Bolsón y Cushamen, no tardó en sentir que lo vigilaban. A él, a su mujer, Andrea

Antico, y a los querellantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Julio Saquero y Mabel Sánchez, que lo acompañaban en sus esfuerzos.

—Los gendarmes me seguían y me lo hacían sentir —le dijo el hermano de Santiago a la revista Noticias.

—¿Hizo la denuncia? —preguntó la periodista Giselle Leclercq.

—Sí —contestó Maldonado—, hice la denuncia por espionaje. Allí están las pruebas. Por ejemplo, una vez paré en una estación de servicio y los gendarmes pasaban al lado mío. Y luego alguien desconocido me mandaba mensajes de texto diciéndome qué estaba haciendo yo en ese momento…

«Acabás de cargar nafta, ¿no?», podían decir esos mensajes en su celular.

O también: «Ojo con lo que hablás, que acá escuchamos todo».

—Llegué a pensar —siguió el hermano del tatuador— que lo mejor que me podía pasar era que me matasen. Era tanto el sufrimiento y tanta la locura que no quería saber más nada.

Sergio Maldonado empezó a desconfiar de entrada, cuando el 4 de agosto de 2017 se presentó en el juzgado federal de Esquel y les dijo a los investigadores: «A Santiago lo tienen detenido».

—No me olvido más —recordó en la entrevista— que entré y les di la mano a todos. Había una mujer. Y por cómo actuaba, pensé que era la abogada de Gendarmería, pero era la fiscal. No sentí que se pusieran del lado de la familia.

Maldonado se refería a la fiscal Silvina Ávila, la del desencuentro con Garbarz.

El hermano de Santiago, como dijo, hizo la denuncia del espionaje en su contra ante la Justicia, con tan mala suerte que esa nueva causa recayó en el juez Guido Otranto, el mismo al que, tras las críticas iniciales por su lentitud, le sacaron el expediente de la desaparición de Santiago. El hermano apeló la medida, pero la causa sigue en poder de Otranto.

En ella hay otros datos inquietantes, surgidos del monitoreo de las comunicaciones entre los gendarmes en la causa madre de la desaparición. Solo dos ejemplos.

Primero, el 4 de agosto —tres días después de la represión en la que se le perdió el rastro al tatuador—, el Centro de Reunión de Información de Gendarmería en la ciudad de Neuquén le informaba al jefe de escuadrón de El Bolsón, Fabián Méndez, acerca de una «concentración en Plaza Pagano» de esa segunda ciudad, y detallaba que los manifestantes «marcharían con destino al Escuadrón 35», pero que «por orden de Maldonado (hermano) se reorganizan y se dirigen a la casa del jefe de escuadrón 35 sita sobre la calle 25 de mayo». El mensaje llevaba como título: «Acontecimiento». El segundo ejemplo: tres días después, el 7 de agosto, otro mensaje enviado al celular del mismo Méndez en El Bolsón decía: «Andrea Antico y Sergio Maldonado van a estar en el centro cívico. Son matrimonio».

El llamado Centro de Reunión de Información a cargo de esos seguimientos ilegales es el órgano de Inteligencia de la Gendarmería.

Según pudo confirmarse, tras la desaparición de Maldonado esos agentes también elaboraron una lista de los viajes que el mochilero porteño había hecho recorriendo el Sur.

Elvira Gauna, la titular de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y querellante en la causa de Maldonado, también denunció espionaje en su contra por esos días. Por ejemplo, se encontró con un dron que la seguía entre los cerros después de organizar una marcha por la aparición de Maldonado. Dos drones, en realidad, porque asegura que le ocurrió dos veces.

El antecedente del Centro de Reunión de Información es el famoso Proyecto X denunciado en pleno kirchnerismo, en el año 2011, y que terminó con el descabezamiento de la cúpula de la Gendarmería. La investigación judicial de entonces demostró que los gendarmes espías se entremezclaban en las manifestaciones vestidos de civil, identificaban a sus cabecillas y los seguían de manera ilegal. Nada demasiado distinto a lo vivido por el hermano del tatuador ahogado.

Para colmo, en medio de la investigación trascendió que el primer juez de la causa, Otranto, había ordenado intervenir los celulares de Sergio Maldonado y Ariel Garzi, el amigo que había llamado a Santiago y escuchado esos 23 segundos de ruidos confusos cuando ya el otro estaba desaparecido. El segundo juez que llevó el expediente, Gustavo Lleral, dio marcha atrás con esa medida polémica y ordenó destruir las escuchas. Dijo que resultaban «abiertamente inconstitucionales e inconvencionales», ya que el hermano y el amigo del tatuador no estaban sospechados de ningún delito. La fiscal Ávila apeló la medida por considerar que todos, perseguidos y perseguidores, debían ser investigados.

El juez Otranto, al que corrieron de la investigación del caso Maldonado, sabe de los agentes de las distintas fuerzas que merodean por el Sur. En el año 2016 procesó a un espía de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la nueva SIDE, por realizar seguimientos sin orden judicial. El hombre trabajaba en la delegación de Trelew de la AFI y había espiado a integrantes de la comunidad mapuche, incluido a Facundo Jones Huala, su líder.

El ingeniero Garbarz dice:

—El seguimiento a manifestantes es un clásico de las fuerzas de seguridad. Ahí son todos espías: gendarmes, policías, militares, SIDE, todos. Por ejemplo, en otro caso que se dio casi en simultáneo al de Maldonado, el del submarino ARA San Juan, descubrimos con mi equipo de técnicos que también hubo espionaje.

—¿Cómo fue? —pregunto.

—La esposa de uno de los 44 tripulantes —responde Garbarz— tenía el celular intervenido. Es Carolina Viloria, la mujer del oficial Diego Wagner. Algo típico: como estaban reclamando, a los familiares los empezaron a seguir.

—¿Quién los seguía?

—La AFI. El sistema interceptor que detectamos es el mismo que se usó en el caso de espionaje que denunció Patricia Bullrich ante el juez Casanello en 2015. O sea que es un equipo que instaló el gobierno anterior, pero que sigue usando el actual.

La ministra Bullrich, ahora señalada, era la que antes denunciaba el espionaje en su contra.

Garbarz concluye:

—Lo que te cuento del ARA San Juan ya lo tiene la Justicia. Esperemos que esta vez avance.

A diferencia del cuerpo de Maldonado, el submarino perdido de la Armada argentina nunca reapareció. Se perdió su rastro el 15 de noviembre de 2017, mientras buceaba en aguas del Atlántico Sur. Se especula que hubo una explosión.

Pero hay que volver al caso del tatuador. Por si caben dudas de cuánto hicieron los espías en esa trama, desde el comienzo de la investigación una serie de pistas dudosas intentó sacar de la mira mediática a los gendarmes e instalar la idea de que el desaparecido continuaba con su vida normal en algún lugar. Primero se publicó que lo habían visto paseando por Gualeguaychú. Después, una sospechosa pareja de ancianos del Sur dijo haberlo llevado en su camioneta cuando hacía dedo en la ruta 40. Hubo además un espectacular allanamiento en una peluquería de barrio en San Luis, donde los investigadores dijeron que podían encontrar pistas y cabellos de él.

Todo «pescado podrido», como se lo llama en la jerga de los espías. Desinformación para distraer la atención.

Pero hay más. En abril de 2017 trascendió a la prensa que la Justicia de Chile a su vez investigaba si Leonardo Osses, el ex capitán de Carabineros —la fuerza policial

trasandina—, se había interesado en los movimientos de Maldonado, que vivió unos meses en ese país. Según el diario chileno La Tercera, se encontró un informe de Osses sobre Maldonado fechado el 13 de agosto de 2017, pocos días después de su desaparición. Pero su contenido no salió a la luz. Para los que creen que acaso Osses solo estuviera ayudando en su búsqueda hay que recordar un antecedente: el mismo ex jefe policial está acusado de espiar a los mapuches y de incriminarlos con pruebas falsas mediante un software que interviene y modifica los mensajes de los celulares.

¿Qué funcionarios de la ministra Bullrich quedaron comprometidos por el caso Maldonado de este lado de la cordillera? Uno es Pablo Noceti, su jefe de Gabinete en el Ministerio de Seguridad, quien viajó al Sur en los días de la represión a los mapuches y dirigió ese operativo. La explicación del Gobierno fue que solo «estaba de paso».

Bullrich le tiene especial aprecio. En una fiesta con sus colaboradores del Ministerio —que fue filmada y trascendió a los medios—, la ministra lo halagó sin inhibiciones: «Cuando yo era diputada y entraba con Pablo, a cada reunión que iba me decían: ¿quién es ese? Todas me envidiaban, porque es el más buenmozo de todos. ¡Es un hijo de puta! ¡Terrible!». Noceti, a pocos pasos de ella, solo sonreía.

Otros de los señalados por la represión son los gendarmes Emmanuel Echazú y Neri Armando Robledo, a quienes sugestivamente les dieron licencia luego de la desaparición del tatuador. El primero había sufrido un piedrazo que lastimó su rostro durante la persecución que terminó en el río Chubut. ¿Era de Maldonado el proyectil? ¿En defensa propia?

Las tierras que reclaman los mapuches hoy pertenecen a un viejo amigo de Macri, el magnate italiano Luciano Benetton, quien en mayo de 2017 se asoció a la familia presidencial en el negocio de los peajes argentinos con su desembarco en el holding Abertis, donde el Grupo Socma por entonces conservaba acciones. Fue tres meses antes de la represión a los mapuches que terminó con la vida de Maldonado.

Otro viejo conocido de Macri, el inglés «Joe» Lewis, también terrateniente de la Patagonia, ya venía avisando desde marzo de 2017 que había «mapuches terroristas». Eso explicó su mano derecha en la Argentina, Nicolás van Ditmar.

La guerra de los amigos extranjeros del Presidente contra los indígenas estaba declarada.

Vuelvo a la charla con Garbarz para preguntarle por una novedad en el expediente del caso Maldonado, el estudio de geolocalización de los celulares que desde un comienzo venía reclamando el ingeniero y que el segundo juez de la causa, Lleral, finalmente ordenó en julio de 2018. Sin embargo, en ese trabajo, realizado por los peritos de la Policía Federal, no se halló ninguna prueba de lo que pudo haber ocurrido con Maldonado.

Garbarz acusa:

—Ese informe de los policías es un mamarracho, está adulterado. Está claro que falsearon en forma reiterada los datos de las celdas.

—¿Qué significa eso?

—Que los peritos de la Federal o la propia telefónica adulteraron los datos. En el cuadro de latitudes y longitudes de cada antena que detectó el celular de Maldonado, los números enteros representan grados y los decimales son los minutos y segundos. Es imposible que las cuatro celdas tengan los mismos minutos y segundos de latitud y longitud con cuatro grados distintos.

—¿El trabajo no sirve?

—¡El informe es trucho! Repitieron decimales y cambiaron enteros de cuatro antenas porque ahí deben estar los culpables…

—Ahora entiendo por qué la geolocalización la hicieron los policías y no un experto independiente.

—¡Tal cual! Además, estaba mal planteado de entrada el asunto. El lapso de tiempo que rastrearon es demasiado breve: entre las 11 y las 17 del día de la represión, el 1° de agosto. La llamada del día siguiente al celular de Maldonado, por ejemplo, no queda incluida…

—Y también podía ser clave.

—Obvio. Saber dónde atendieron esa llamada puede indicar quién fue. Y también qué otros celulares estaban en el mismo lugar.

—¿Entonces armaron un informe trucho?

—Si pienso lo peor, digo que se adulteraron los números para que no apareciera nada. Aunque si armaron esa coartada, es de doble filo.

—¿Por qué?

—Todas las telefónicas están con el gobierno de turno. Y puede ser una carta de negociación tener los verdaderos datos bien guardados, los que no salieron a la luz. «Dejame subir los precios, o dame frecuencias». Es un toma y daca y es peligroso. Además, siempre por algún lado termina saltando la verdad.

—O sea que si la telefónica ayudó a encubrir algo, creés que tarde o temprano se sabrá.

—Las cosas se terminan sabiendo. Recordá que la empresa telefónica ya se contradijo antes y quedó en evidencia. Ahora está diciendo: «No tenemos el llamado del día después al celular de Maldonado». ¡Pero sí lo tenían! Y lo admitieron ellos mismos, y luego lo borraran con el codo. Repito: los teléfonos no se atienden solos. Alguien atendió.

Garbarz resopla. Sabe que la verdad que está buscando no termina de aparecer. Tampoco el celular maldito.

* Extraído del libro “Historias de espías (y espiados)” (Planeta, 2019)