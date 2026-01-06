Quiénes son los kirchneristas que salieron a apoyar a Maduro

La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026, en un operativo militar que lo trasladó a Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo y tráfico de drogas, generó un fuerte impacto en la política argentina. Mientras Javier Milei celebró la caída del "dictador narcoterrorista" y alineó al país con Donald Trump, el sector kirchnerista y gran parte del peronismo optó por condenar la intervención militar de EE.UU., defendiendo la soberanía venezolana y el principio de no injerencia.

Cristina Fernández de Kirchner, histórica aliada del chavismo, criticó duramente la acción estadounidense y defendió a Maduro como víctima de una agresión imperialista, recordando los lazos ideológicos entre el kirchnerismo y los gobiernos de Hugo Chávez y su sucesor. En un mensaje público, la ex presidenta cuestionó la violación del derecho internacional y rechazó lo que calificó como un "secuestro" encubierto bajo pretextos judiciales.

Máximo Kirchner, diputado nacional y presidente del PJ bonaerense, también repudió la detención, condenando la captura como una violación al derecho internacional y acusando a Trump de buscar intereses sobre los recursos naturales venezolanos.

Por su parte, Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires y figura emergente del peronismo, emitió un comunicado oficial repudiando las "acciones militares de Estados Unidos en Venezuela". El mandatario bonaerense argumentó que la intervención viola la Carta de las Naciones Unidas y la de la OEA, desconoce el principio de no intervención y genera un precedente peligroso para la estabilidad regional. Kicillof enfatizó la tradición argentina de resolución pacífica de controversias y diálogo internacional, diferenciándose explícitamente de la postura de Milei.

Otros referentes cercanos al kirchnerismo, como el ministro bonaerense Andrés "Cuervo" Larroque, también repudiaron la operación militar, al considerarla una violación del derecho internacional y un atentado contra la soberanía de Venezuela.

El dirigente social Juan Grabois expresó su repudio en X, calificando la acción como "invasión, bombardeo y secuestro" y una "destrucción del derecho público internacional", reafirmando su compromiso contra la "barbarie asesina yankee".

La ex intendenta de Quilmes Mayra Mendoza reposteó un comunicado de La Cámpora condenando la detención como una violación al derecho internacional.

Esta reacción del núcleo kirchnerista contrasta con excepciones en el peronismo más amplio, como el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, quien apoyó la acción de Trump por eliminar a un "dictador, narcotraficantes y terroristas". Sin embargo, la mayoría del espacio priorizó la condena a la intervención extranjera sobre cualquier crítica directa a Maduro, reviviendo viejos alineamientos ideológicos en un contexto donde Kicillof busca proyectar un perfil nacional y federal de cara a 2027.

La detención de Maduro obligó al peronismo a posicionarse rápidamente, exponiendo divisiones internas pero también una cohesión en la defensa de la no injerencia, un principio histórico del movimiento. En un año electoralmente cargado, estas declaraciones marcan el terreno para el debate sobre política exterior y el rol de Argentina en la región.