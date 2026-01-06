El video viral con IA de Donald Trump disfrazado de Maduro

Un video generado con inteligencia artificial volvió a circular con fuerza en redes sociales tras la captura de Nicolás Maduro. La pieza fue publicada por la cuenta de Instagram @PapiTrumpo, conocida por realizar parodias de Donald Trump mediante el uso de IA, haciéndolo hablar en español y mezclando referencias culturales de distintos países.

En el clip, Trump aparece caracterizado con bigote y envuelto en una bandera venezolana, simulando asumir el rol de “nuevo presidente” tras la salida de Maduro. A lo largo del video, alterna frases en español e inglés, con un tono exagerado y confuso, e incluso introduce referencias a la cultura mexicana que no guardan relación directa con Venezuela.

“Hola amigos yo soy el nuevo presidento el señor Donaldo J Trumpo”, dice al comienzo del video. Luego continúa: “Your ex presidente el señor Maduro is no longer your presidento”, para más adelante afirmar: “We are going to make Venezuela grande again. Bigger and better than ever before”.

El monólogo incluye pasajes humorísticos como la promesa de una gran fiesta de estilo mexicano con “all the tacos you want, mucha mariachi, sexy mamacistas and delicious margaritos”, además de presentarse como DJ del evento. El cierre retoma el eslogan adaptado: “And let’s make Venezuela grande again”.

El video se viralizó rápidamente y generó reacciones divididas: mientras algunos usuarios celebraron el tono satírico y absurdo, otros señalaron los errores culturales y el uso indistinto de estereotipos latinoamericanos. La cuenta @PapiTrumpo ya había ganado notoriedad previamente por este tipo de contenidos paródicos realizados con inteligencia artificial, centrados en la figura de Trump y su estilo discursivo.