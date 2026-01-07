El Gobierno se hace eco de la tapa de NOTICIAS sobre Karina Milei

La última edición de NOTICIAS tuvo a Karina Milei como la gran protagonista: por su rol dentro del Gobierno, la pelea que dio por el manejo de la interna, los distintos escándalos de corrupción en los que se vio envuelta y, en especial, por el control monopólico que ejerce sobre su hermano, este medio entendio que fue el personaje más destacado del 2025.

Decía esa nota: “La meteórica carrera de Karina Milei se podría seguir bien a través de las tapas de NOTICIAS de las cuales fue protagonista. A medidados de 2022 llegó por primera vez a la portada de este medio, en lo que fue además su debut en la primera página de cualquier medio de alcance nacional. ‘Quién es 'el jefe', la mujer que controla a Milei. Dependencia psicológica y esoterismo. Crisis nerviosa con amenazas en el espacio político. Por qué todos le temen’. La nota no era sólo reveladora por el contenido, sino por lo que ocasionó: cuando la leyó el libertario, entonces un diputado entre 257, juró ante un pequeño grupo de testigos presentes que una vez que llegara al poder iba a ‘destruir a Perfil’. La primer parte de esa promesa ya sucedió, y para la segunda está haciendo todo lo posible, motivo por el cual la empresa mantiene cinco juicios con la administración libertaria. De cualquier manera, la rabieta ilustra hasta dónde es capaz de llegar el economista con todos los que se metan con su hermana, incluso si es en formato de una investigación periodística. A finales de 2023 Karina fue elegida por este medio como el personaje del año, “la más temida del Gobierno”. Una vez más, la reacción de los Milei fue inesperada: la flamante funcionaria -que asumió un cargo a pesar de que el mayor de los hermanos se había pasado toda la campaña asegurando que no lo haría y que sólo colaboraría ad honorem- convirtió la imagen de tapa en un stiker, que empezó a usar para responder en Whatsapp cada vez que le endilgaban alguna maldad”.

Ahora esa historia acaba de sumar un capítulo más. Es que varios alfiles del karinismo compartieron la última tapa de Noticias, a lo que se sumo una difusión que le dio el propio Presidente. Romina Diez, diputada nacional y del riñon de la secretaria general, subió una imagen de la edición a su cuenta de Instagram y comentó: “Tanto esfuerzo y bancarte todas no fue en vano! Los argentinos empiezan a reconocer tu dedicación y tu capacidad! Feliz de batallar a tu lado hermana del alma, jefe y el corazón de la transformación de nuestro país”. Karen Reichdart, flamante compañera de esa bancada, hizo lo propio en la red social X. “EL JEFE (sic) personaje del año!!!”, dijo, además de subir la foto de la tapa. Javier Milei compartió esta publicación.



